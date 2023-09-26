Для компании "Два этажа" участие в проекте стало маркетинговым инструментом

26 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Победитель "Народного знака качества" 2022 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Узнаваемость бренда, интерес аудитории и настоящее народное признание – вот к каким результатам приводит победа в премии "Народный знак качества". С такой целью – поддержать алтайские компании – ее и задумывали организаторы. Но что говорят сами победители? Пока прием заявок на сайте народныйзнаккачества.рф продолжается, мы поговорили с теми, кто получил премию в прошлом году. Так, на сотню голосов своего ближайшего конкурента в категории "Застройщик года" обошла компания "Два этажа".

"Мы поняли – нам доверяют"

Учредители компании Андрей Берг и Валентин Бондаренко рассказали, что победа принесла понимание: компании доверяют.

"Это действительно знак качества – он говорит о том, что нам доверяют и нас выбирают", – отметил Валентин Бондаренко.

Он добавил, у компании уже на момент участия сложилась своя аудитория, однако теперь уверенность передалась и новым клиентам.



"Я думаю, определенную роль при выборе компании-застройщика наша победа играла. Мы получили признание – даже не среди компаний рынка частного строительства, но и среди всех застройщиков. Это стало для нас очень хорошим маркетинговым инструментом", – рассказал Андрей Берг.

Руководители компании "2 этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"ИЖС ближе людям, потому и победили"

Что же помогло небольшой, хотя и уже известной компании одолеть гигантов рынка? Наши собеседники уверены: это тот отклик, который получает тема индивидуального строительства в целом, мечты о собственном доме.

Кроме того, победить помогла поддержка своей аудитории, поработавшей с "Двумя этажами" и уже лояльной к компании.

"ИЖС все же ближе людям, а еще нам помогала голосовать наша аудитория", – отметил Валентин Бондаренко.

Напомним, голосовать за компанию, в которой работаешь, или обратиться за помощью к друзьям, коллегам, подписчикам – правилами не запрещено. И недаром – это тоже показатель народного признания. Главное – выбрать только одну компанию в каждой из номинаций на первом этапе и поддержать достойного номинанта в финале – тоже только одного.

Кто претендует на победу в "Народном знаке качества –2023"?

А вот об этом мы узнаем совсем скоро – заявить компанию на сайте любой житель края может до 12 октября 2023 года. 18 октября там же мы опубликуем шорт-листы из 10 номинантов и позовем вас поучаствовать в голосовании за лучшего. Имена победителей станут известны 21 ноября.

В прошлом году премия информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул "Народный знак качества" стала действительно масштабной, а еще взяла престижную награду на всероссийском фестивале рекламы. Обязательно заходите на сайт, предлагайте тех, кому доверяете сами, и вместе с нами поддерживайте алтайские предприятия. О том, как это сделать и есть ли какие-то ограничения, мы написали здесь.

"Дом.ру Бизнес" – партнер проекта.

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