Алтайское управление по развитию туризма возглавил Александр Барышников
До этого он занимал пост руководителя в статусе временно исполняющего обязанности
16 апреля 2025, 15:10, ИА Амител
Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначили Александра Барышникова. Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции 16 апреля.
Соответствующая информация также появилась на сайте правительства Алтайского края.
Его предшественник Евгений Казанцев оставил должность в феврале 2025 года. Тогда Барышникова назначили исполняющим обязанности руководителя регионального управления по туризму.
Александр Барышников родился 2 июня 1991 года в Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в мэрии – в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике. Замещал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов. В июне 2021 года стал главным специалистом отдела по развитию туризма администрации города, исполнял обязанности заведующего отделом. В 2023 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Барышникова заместителем начальника управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.Напомним, 16 апреля в краевом правительстве произошла еще одна кадровая перестановка: в отставку ушла начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Свой пост она покинула по личным обстоятельствам. Обязанности руководителя управления временно возложили на Никиту Свиридова – заместителя начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
16:10:06 16-04-2025
говорят на заводах некому работать, а тут целое управление 🤦♂️
18:27:50 16-04-2025
Ну наконец-то, мы этого так ждали, так ждали. Ну наконец-то пойдёт работа.
18:30:38 16-04-2025
как почти везде в мире туризм и курорты без управлений развиваются - загадка ))))
18:38:47 16-04-2025
Парнишка женат? Как супругу зовут?
06:33:43 17-04-2025
Гость (18:38:47 16-04-2025) Парнишка женат? Как супругу зовут?...
Мож у него супруг!
19:02:26 16-04-2025
Ни разу в жизни конкретной работой не занимался. Что можно с таким "опытом" наруководить? Только одним можно заниматься.
20:24:27 16-04-2025
Как заманить туристов и их обкорнать?
Тут крепко думать надо...
20:35:54 16-04-2025
удивительно. одни спецами по 10 лет сидят, а другие в 2013 году ГМУ заканчивают, переходят спецом по разным отделам и бац - начальник краевого управления.
прямо кузница кадров, прям.
21:53:07 16-04-2025
Начал работу сразу в мэрии. А что не специалистом в колхозе? И какие достижения у сего персонажа?
06:13:25 17-04-2025
Гость (21:53:07 16-04-2025) Начал работу сразу в мэрии. А что не специалистом в колхозе?... А тут кто на что учился. Учился на колхозАна - иди работать в колхоз. Учился на управленца - идешь на работу в Гос/муниципальное управление.
06:54:38 17-04-2025
Теперича из управления сделают министерство! И попрет!