Алтайское управление по развитию туризма возглавил Александр Барышников

До этого он занимал пост руководителя в статусе временно исполняющего обязанности

16 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

Александр Барышников / Фото: barnaul.org

Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначили Александра Барышникова. Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции 16 апреля.

Соответствующая информация также появилась на сайте правительства Алтайского края.

Его предшественник Евгений Казанцев оставил должность в феврале 2025 года. Тогда Барышникова назначили исполняющим обязанности руководителя регионального управления по туризму.

Александр Барышников родился 2 июня 1991 года в Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в мэрии – в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике. Замещал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов. В июне 2021 года стал главным специалистом отдела по развитию туризма администрации города, исполнял обязанности заведующего отделом. В 2023 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Барышникова заместителем начальника управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.Напомним, 16 апреля в краевом правительстве произошла еще одна кадровая перестановка: в отставку ушла начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Свой пост она покинула по личным обстоятельствам. Обязанности руководителя управления временно возложили на Никиту Свиридова – заместителя начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.