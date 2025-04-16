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Алтайское управление по развитию туризма возглавил Александр Барышников

До этого он занимал пост руководителя в статусе временно исполняющего обязанности

16 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

Александр Барышников / Фото: barnaul.org
Александр Барышников / Фото: barnaul.org

Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначили Александра Барышникова. Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции 16 апреля.

Соответствующая информация также появилась на сайте правительства Алтайского края.

Его предшественник Евгений Казанцев оставил должность в феврале 2025 года. Тогда Барышникова назначили исполняющим обязанности руководителя регионального управления по туризму.

Александр Барышников родился 2 июня 1991 года в Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в мэрии – в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике. Замещал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов. В июне 2021 года стал главным специалистом отдела по развитию туризма администрации города, исполнял обязанности заведующего отделом. В 2023 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Барышникова заместителем начальника управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.Напомним, 16 апреля в краевом правительстве произошла еще одна кадровая перестановка: в отставку ушла начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Свой пост она покинула по личным обстоятельствам. Обязанности руководителя управления временно возложили на Никиту Свиридова – заместителя начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

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Барнаул Алтайский край Туризм отставки и назначения

Комментарии 11

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Жора

16:10:06 16-04-2025

говорят на заводах некому работать, а тут целое управление 🤦‍♂️

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Гость

18:27:50 16-04-2025

Ну наконец-то, мы этого так ждали, так ждали. Ну наконец-то пойдёт работа.

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Гость

18:30:38 16-04-2025

как почти везде в мире туризм и курорты без управлений развиваются - загадка ))))

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Гость

18:38:47 16-04-2025

Парнишка женат? Как супругу зовут?

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Гость

06:33:43 17-04-2025

Гость (18:38:47 16-04-2025) Парнишка женат? Как супругу зовут?...
Мож у него супруг!

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Гость

19:02:26 16-04-2025

Ни разу в жизни конкретной работой не занимался. Что можно с таким "опытом" наруководить? Только одним можно заниматься.

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Musik

20:24:27 16-04-2025

Как заманить туристов и их обкорнать?
Тут крепко думать надо...

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Гость

20:35:54 16-04-2025

удивительно. одни спецами по 10 лет сидят, а другие в 2013 году ГМУ заканчивают, переходят спецом по разным отделам и бац - начальник краевого управления.
прямо кузница кадров, прям.

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Гость

21:53:07 16-04-2025

Начал работу сразу в мэрии. А что не специалистом в колхозе? И какие достижения у сего персонажа?

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Гость

06:13:25 17-04-2025

Гость (21:53:07 16-04-2025) Начал работу сразу в мэрии. А что не специалистом в колхозе?... А тут кто на что учился. Учился на колхозАна - иди работать в колхоз. Учился на управленца - идешь на работу в Гос/муниципальное управление.

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Иииииигорь

06:54:38 17-04-2025

Теперича из управления сделают министерство! И попрет!

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