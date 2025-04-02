В Алтайском крае назначили нового замминистра социальной защиты

Им стала Алена Кашлева, ранее занимавшая пост замруководителя регионального МФЦ

02 апреля 2025, 08:07, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

1 апреля на должность заместителя министра социальной защиты Алтайского края назначили Кашлеву Алену Павловну. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Находясь в должности замминистра соцзащиты, Кашлева также будет возглавлять управление по социальным выплатам и обеспечению деятельности.

Кашлева Алена Павловна родилась в селе Вторая Каменка Локтевского района Алтайского края. В 2008 году окончила БЮИ МВД по специальности "Юриспруденция". Более 13 лет проработала в системе МФЦ, в октябре 2024 года стала первым заместителем директора МФЦ Алтайского края.

Напомним, 30 января 2025 года с должности замминистра социальной защиты Алтайского края ушла Оксана Кудинова. Она также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности. В министерстве уточнили, что Кудинова написала заявление об увольнении по собственному желанию.