В Алтайском крае назначили нового замминистра социальной защиты
Им стала Алена Кашлева, ранее занимавшая пост замруководителя регионального МФЦ
02 апреля 2025, 08:07, ИА Амител
1 апреля на должность заместителя министра социальной защиты Алтайского края назначили Кашлеву Алену Павловну. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Находясь в должности замминистра соцзащиты, Кашлева также будет возглавлять управление по социальным выплатам и обеспечению деятельности.
Кашлева Алена Павловна родилась в селе Вторая Каменка Локтевского района Алтайского края. В 2008 году окончила БЮИ МВД по специальности "Юриспруденция". Более 13 лет проработала в системе МФЦ, в октябре 2024 года стала первым заместителем директора МФЦ Алтайского края.
Напомним, 30 января 2025 года с должности замминистра социальной защиты Алтайского края ушла Оксана Кудинова. Она также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности. В министерстве уточнили, что Кудинова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Алёне Павловне необходимо обратить пристальное внимание на классический тред в соц выплатах под названием "мёртвые луши".
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Министра нового ждать?