Начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова ушла в отставку
Свой пост она покинула по личным обстоятельствам
16 апреля 2025, 09:40, ИА Амител
16 апреля начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова оставила свою должность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как уточнили в ведомстве, заявление об отставке она подала по личным обстоятельствам.
Обязанности руководителя управления временно возложили на Никиту Свиридова – заместителя начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Екатерина Четошникова заняла пост начальника управления молодежной политики в 2018 году, при формировании кабинета министров избранного губернатора Алтайского края Виктора Томенко. До этого она занимала должность председателя комиссии по образованию, культуре и делам молодежи в Общественной палате Алтайского края. 25 октября 2023 года глава региона Виктор Томенко вновь назначил ее на должность начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Заместителями Четошниковой стали Никита Свиридов и Ксения Зимина.
09:55:45 16-04-2025
Что такое управление молодежной политикой?
10:02:03 16-04-2025
Гость (09:55:45 16-04-2025) Что такое управление молодежной политикой?... Это отдел который получает заработную плату, чего вам более?
10:03:07 16-04-2025
я не знаю кто это вообще, так на фото смотрю.
вот в глазах вьюга.
10:09:13 16-04-2025
Четошникова перешла из категории молодежи в другую, а Никита Свиридов, дождался своего звездного часа.
10:49:56 16-04-2025
Гость (10:09:13 16-04-2025) Четошникова перешла из категории молодежи в другую, а Никита... Подсидел старушку ?
12:41:12 16-04-2025
Гость (10:09:13 16-04-2025) Четошникова перешла из категории молодежи в другую, а Никита... Когда-то Н.Свиридов работал в Октябрьской админке, приходилось сталкиваться по работе, он взаимодействовал с учреждениями культуры, помогал с организацией участия в Дне города. Ответственный, воспитанный, оперативно решал вопросы, старался нам оказывать всяческое содействие. Если он не изменился, то хорошо, что вместо непонятной дамы будет возглавлять молодежную политику энергичный Свиридов..
10:47:13 16-04-2025
Может это и к лучшему, что ушла. Молодёжная политика в крае заформализована, трескучие фразы, пустые мероприятия, оторванные от реальной жизни. Может быть со сменой руководства начнёт что-то меняться...
11:11:04 16-04-2025
Гость (10:47:13 16-04-2025) Может это и к лучшему, что ушла. Молодёжная политика в крае ... не знаем...время покажет....("от перестановки мест слагаемых - сумма не меняется!", как возможно и качество, - жизнь показывает! )
11:15:38 16-04-2025
Гость (10:47:13 16-04-2025) Может это и к лучшему, что ушла. Молодёжная политика в крае ... нет
12:33:35 16-04-2025
Вроде она что-то про роды говорила... Всплывет где-нибудь... В молодежной политике и в образование "сидят" сплошные чьи-то детки, ждут звездного часа... Она не исключение вероятно
20:48:27 16-04-2025
Зачем нужны эти комитеты? За что им платят деньги? Какой толк от них?