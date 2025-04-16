Начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова ушла в отставку

Свой пост она покинула по личным обстоятельствам

16 апреля 2025, 09:40, ИА Амител

Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

16 апреля начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова оставила свою должность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнили в ведомстве, заявление об отставке она подала по личным обстоятельствам.

Обязанности руководителя управления временно возложили на Никиту Свиридова – заместителя начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Екатерина Четошникова заняла пост начальника управления молодежной политики в 2018 году, при формировании кабинета министров избранного губернатора Алтайского края Виктора Томенко. До этого она занимала должность председателя комиссии по образованию, культуре и делам молодежи в Общественной палате Алтайского края. 25 октября 2023 года глава региона Виктор Томенко вновь назначил ее на должность начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Заместителями Четошниковой стали Никита Свиридов и Ксения Зимина.