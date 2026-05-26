Любое обострение может развернуть тренд, но пока аналитики закладывают сценарий снижения

26 мая 2026, 15:04, ИА Амител

Нефть / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В ближайшее время на рынке нефти ожидается повышенная волатильность, и цены продолжат снижаться, возможно, достигнув отметки 88 долларов за баррель, заявил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий в "Альфа-Форекс" Спартак Соболев в интервью RT.

Соболев отметил, что текущее состояние нефтяного рынка определяется переговорами между США и Ираном о возобновлении поставок через Ормузский пролив. По его мнению, этот фактор является ключевым для прогнозирования ситуации.

«С начала торгов фьючерсы на Brent упали ниже 100 долларов, что указывает на возможность дальнейшего снижения цен до 88 долларов за баррель. При этом к июню ожидается, что верхняя граница цен не превысит 108 долларов. В связи с этим укрепление рубля замедлится», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что снижение напряженности на Ближнем Востоке может привести к замедлению роста рубля в диапазоне 70–74 рубля за доллар в недельных интервалах.

Ранее сообщалось, что Россия с мая остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе".