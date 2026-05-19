Bloomberg: рубль стал лучшей валютой мира

Росту способствовало увеличение поступлений от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

19 мая 2026, 19:33, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Рубль в этом квартале стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к американскому доллару. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

Как указывает агентство, росту курса рубля способствовало резкое увеличение валютных поступлений от продажи нефти из-за ближневосточного конфликта.

С начала апреля рубль укрепился на 12%, достигнув отметки 72,6 за доллар — это максимальный уровень с февраля 2023 года. Bloomberg отмечает, что второй год подряд российская валюта опровергает "официальные и рыночные прогнозы", которые предсказывали девальвацию. По мнению аналитиков, это позволяет считать ее курс завышенным в нынешних рыночных условиях.

19 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей — до 71,3.