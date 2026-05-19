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Bloomberg: рубль стал лучшей валютой мира

Росту способствовало увеличение поступлений от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

19 мая 2026, 19:33, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru
Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Рубль в этом квартале стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к американскому доллару. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

Как указывает агентство, росту курса рубля способствовало резкое увеличение валютных поступлений от продажи нефти из-за ближневосточного конфликта.

С начала апреля рубль укрепился на 12%, достигнув отметки 72,6 за доллар — это максимальный уровень с февраля 2023 года. Bloomberg отмечает, что второй год подряд российская валюта опровергает "официальные и рыночные прогнозы", которые предсказывали девальвацию. По мнению аналитиков, это позволяет считать ее курс завышенным в нынешних рыночных условиях.

19 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей — до 71,3.

Экономика Россия Валюта
       

Комментарии 13

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Гость

20:07:02 19-05-2026

пат стол
Кошка от смеха с шифонера брякнулась
Собачка катается по полу от ржаки
Давайте ище таких веселых новостей
Хоть какойто позитиф от этой серости

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Гость

20:42:09 19-05-2026

Гость (20:07:02 19-05-2026) пат столКошка от смеха с шифонера брякнуласьСобачка ...
Инфляция стала ниже 5% при процентной ставке 15%, ВВП опять пошёл в рост, по Паритету покупательной способности (ППС) мы вышли на третье место, Лада Веста стоит 2250000/72=31250 долларов США, столько же стоит в Японии начальная комплектация Тойота Ленд Круизер 300. А ведь ещё 4 года назад Веста стоила 12000 долларов при несравнимо лучшем качестве.

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Гость

20:27:15 19-05-2026

Вот на таких новостях и держимся

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Гость

20:46:35 19-05-2026

На фоне укрепления рубля к доллару сегодня видел статью где сравнялись цены на квартиры в Мурино и Чикаго

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Гость

20:50:23 19-05-2026

отлично, вот-вот заживём

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Гость

21:07:32 19-05-2026

Какой-то детский лепет на лужайке. Какой нафиг рубль? Кому он сдался?

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Гость

23:10:32 19-05-2026

Гость (21:07:32 19-05-2026) Какой-то детский лепет на лужайке. Какой нафиг рубль? Кому о... Если не нужны, мне отдай

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Гость

21:27:16 19-05-2026

Отличные новости. Но как наскрести этих рублей, чтобы одновременно хватило на еду и коммуналку?! А не приходилось выбирать.

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Гость

22:51:31 19-05-2026

а еще есть две величайшие хоккейные школы - в воображении пропагандистов ))

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Гость

23:33:32 19-05-2026

При этом есть один неприятный факт:
Гривна дороже рубля, как-бы мы к этому не относились

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Гость

10:00:41 20-05-2026

Гость (23:33:32 19-05-2026) При этом есть один неприятный факт:Гривна дороже рубля, ... Она может быть и дороже доллара, если средний доход на душу населения там будет пять гривен. Какая разница, что написано в компе или на заборе, вопрос, как хорошо ты живешь. Если весь Запад вкидывает туда сотни миллиардов долларов, понятно что там долларов уже больше, чем гривен. Но они их не заработали экономикой, им их платят, за то что они за них умирают. Ну это их выбор, страна стала западной ЧВК, опасно, но бабки приносит хорошие

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Внимательный из Б

12:10:07 20-05-2026

Гость (23:33:32 19-05-2026) При этом есть один неприятный факт:Гривна дороже рубля, ... В начале 2022 года грЫвна тоже была дороже рубля в 2,73 раза. Теперь за грЫвну дают 1,61 рубль. Налицо падение курса грЫвны в 1,7 раза. Что скажешь?
Также и грывна/доллар 27 в 2022 году, сейчас 44. Падение в 1,6 раза.
Рубль в 2022 - 75 за 1$ сейчас 72. И?

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Александр

00:46:44 20-05-2026

Во житуха пошла!

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