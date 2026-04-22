Россия с мая остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"

Объемы направят на другие логистические направления

22 апреля 2026, 21:36, ИА Амител

Транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" будет прекращен с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова передает ТАСС.

«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», — сказал он.

Как отметил Александр Новак, вопросами перенаправления потоков занимаются Министерство энергетики РФ и "Транснефть".

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу "Дружба" в мае. По его мнению, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

В 2025 году Казахстан поставил в ФРГ по "Дружбе" 2,1 млн тонн нефти. В 2026 году казахстанские власти планировали увеличить объемы поставок до 2,5 млн тонн.