Россия с мая остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"
Объемы направят на другие логистические направления
22 апреля 2026, 21:36, ИА Амител
Транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" будет прекращен с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова передает ТАСС.
«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», — сказал он.
Как отметил Александр Новак, вопросами перенаправления потоков занимаются Министерство энергетики РФ и "Транснефть".
Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу "Дружба" в мае. По его мнению, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.
В 2025 году Казахстан поставил в ФРГ по "Дружбе" 2,1 млн тонн нефти. В 2026 году казахстанские власти планировали увеличить объемы поставок до 2,5 млн тонн.
03:54:10 23-04-2026
сюр какой-то: Словакия решила поддержать санкции против России, если будет работать "Дружба", по которому Россия будет подавать нефть в Словакию и Венгрию. Венгрия решила дать согласие на выдачу 90 млрд. Украине, которая на эти деньги будет убивать наших солдат.
Что вообще происходит? Выходит, Россия сама себя убивает? или стоящие у власти карманы набивают свои за счет жизни наших солдат?
"Дружбу" запечатать на ближайшие 30 лет, повернуться спиной к ЕС, забыть о нём. Иначе войну не остановить
09:39:08 23-04-2026
гость (03:54:10 23-04-2026) сюр какой-то: Словакия решила поддержать санкции против ... Получается, что какие-то нефтегазопередаточные компании оказывают услуги недружественным странам и получают финансирование из-за рубежа? Они что, получается иностранные агенты? Тогда где маркировка? Где вот это всё иностранноагентское?
12:27:29 23-04-2026
Гость (09:39:08 23-04-2026) Получается, что какие-то нефтегазопередаточные компании оказ... какая-то хитрая политика, настолько хитрая, что предательством попахивает.
12:29:43 23-04-2026
неужели война стала привычкой? нельзя относится к ней равнодушно. Люди ведь гибнут