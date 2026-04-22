Россия с мая остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"

Объемы направят на другие логистические направления

22 апреля 2026, 21:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" будет прекращен с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова передает ТАСС.

«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», — сказал он.

Как отметил Александр Новак, вопросами перенаправления потоков занимаются Министерство энергетики РФ и "Транснефть".

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу "Дружба" в мае. По его мнению, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

В 2025 году Казахстан поставил в ФРГ по "Дружбе" 2,1 млн тонн нефти. В 2026 году казахстанские власти планировали увеличить объемы поставок до 2,5 млн тонн.

Комментарии 4

гость

03:54:10 23-04-2026


сюр какой-то: Словакия решила поддержать санкции против России, если будет работать "Дружба", по которому Россия будет подавать нефть в Словакию и Венгрию. Венгрия решила дать согласие на выдачу 90 млрд. Украине, которая на эти деньги будет убивать наших солдат.
Что вообще происходит? Выходит, Россия сама себя убивает? или стоящие у власти карманы набивают свои за счет жизни наших солдат?

"Дружбу" запечатать на ближайшие 30 лет, повернуться спиной к ЕС, забыть о нём. Иначе войну не остановить

Гость

09:39:08 23-04-2026

гость (03:54:10 23-04-2026) сюр какой-то: Словакия решила поддержать санкции против ... Получается, что какие-то нефтегазопередаточные компании оказывают услуги недружественным странам и получают финансирование из-за рубежа? Они что, получается иностранные агенты? Тогда где маркировка? Где вот это всё иностранноагентское?

гость

12:27:29 23-04-2026

Гость (09:39:08 23-04-2026) Получается, что какие-то нефтегазопередаточные компании оказ... какая-то хитрая политика, настолько хитрая, что предательством попахивает.

гость

12:29:43 23-04-2026

неужели война стала привычкой? нельзя относится к ней равнодушно. Люди ведь гибнут

