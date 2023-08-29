РЖД намерены соединить Барнаул с Новосибирском российским аналогом поезда "Ласточка"
Новый скоростной поезд может соединить два крупных города в ближайшие несколько лет
29 августа 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков
Новый российский скоростной поезд "Восток", который сейчас создают на базе "Ласточки", планируют запустить в ближайшие два года между Новосибирском и Барнаулом. Он будет развивать такую же максимальную скорость — 160 км/ч, но при этом станет комфортнее и современнее. Об этом amic.ru рассказал первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Виктор Гневашев.
Что известно о поезде "Восток"?
Созданием обновленного подвижного состава на базе "Ласточки" занимается холдинг "Синара — Транспортные машины". Известно, что электропоезда "Восток" рассчитаны на перевозки на расстоянии 100–300 км и смогут разгоняться до 160 км/ч (как и "Ласточки"), максимальная вместимость таких электричек составит 1,4 тысяч человек. Выпускать их будет завод "Уральские локомотивы".
"Сейчас мы разрабатываем свой скоростной поезд, но для этого нужно время. До конца 2024 года он будет. Поезд сможет ехать как на переменном, так и постоянном токе одновременно. Он будет подходить для того, чтобы соединить Барнаул с Новосибирском. В этом заинтересованы не только мы, но и руководство Алтайского края и Новосибирской области. Они готовы субсидировать этот рейс, который, я уверен, будет пользоваться большой популярностью у пассажиров. Осталось немного подождать, когда мы создадим аналоги "Ласточки" и соединим два регион", - пояснил amic.ru Виктор Гневашев.
По его словам, с 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд, который курсирует из Барнаула до станции Черепаново в Новосибирской области. До конца года на пути выйдет еще один поезд, а в 2024 году – еще два. Стоимость одного вагона – около 70 миллионов рублей, электропоезда – почти 700 миллионов. Внутри установлены мягкие кресла, есть зарядки для телефонов и удобный туалет.
Почему не получится запустить "Ласточку"?
Разговоры идут с 2014 года. Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск откладывали уже несколько раз. Их выпускают "Уральские локомотивы". В последний раз власти совместно с РЖД хотели открыть маршрут в декабре 2020 года. Однако из-за пандемии запуск движения в очередной раз перенесли. Ожидалось, что время в пути составит 3,5 часа, а стоимость проезда будет варьироваться в районе 600 рублей.
Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге от проекта временно отказались.
08:20:36 29-08-2023
Снова, "одно да потому", может быть, кагда нибудь, в ближайшей перспективе"! Десятый год завтраками кормят. Или у РЖД уже положительных инфо поводов не осталось, решили "старые слезы" на показ выставить!?
08:26:02 29-08-2023
Мне вот интересно, а тот, кто когда то утвердил проект между двумя соседним регионами в Сибири с разными токами переменным и постоянным, он жив? Ему надо звание народного героя, создателя геморроя на 100 лет вперёд присвоить
08:29:56 29-08-2023
Новый российский скоростной поезд "Восток", который сейчас создают на базе "Ласточки", Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. "(С) "Восток" будет создан на основе того, что не имели возможности производить? Это как? И что из этого получится? Очередные "Потёмкинские деревни" в обещаниях!
08:37:09 29-08-2023
Ну вот, перед выборами Единая Россия опять откопали труп Ласточки и подают как свежее блюдо. Сколько можно уже обещать? Вы сделайте, а потом пишите. А так очередные обещания перед выборами губернатора. НЕ ВЕРЮ
08:39:28 29-08-2023
Балаболы.
08:52:30 29-08-2023
Сколько злых людей. Для них власти стараются, обещания дают. Нет им всё мало и мало. Не угодить вам никак. То жопа холодная, то титьки маленькие... .
09:41:14 29-08-2023
Гость (08:52:30 29-08-2023) Сколько злых людей. Для них власти стараются, обещания дают.... О скоростной электричке между Барнаулом и Новосибирском я слышу немного меньще, чем об Обском бульваре с выходои к Оби и набережной для гуляния(слышал с года 56-57 прошлого века) и моста или тоннеля в районе ж.д. вокзала с выходом дороги ( тоже примерно лет 70 уже прошло).Но мечтой жив человек.
10:49:54 29-08-2023
Гость (09:41:14 29-08-2023) О скоростной электричке между Барнаулом и Новосибирском я сл... ...здоровья вам... еще не то услышите. и про мост через Обь забыли написать , который по генплану должен был в Гоньбе быть. со стороны Казачего даже насыпь делали. а потом ПФФФФФФФФФ бензин кончился. )))
08:11:32 30-08-2023
Гость (08:52:30 29-08-2023) Сколько злых людей. Для них власти стараются, обещания дают.... А число глупых, типа тебя, уже просто зашкаливает!
10:05:46 31-08-2023
Гость (08:11:32 30-08-2023) А число глупых, типа тебя, уже просто зашкаливает! ... Сарказм не распознаете?
09:05:10 29-08-2023
Если новая электричка будет в пути 3,5 часа и билет 600 р, то вообще не имеет смысла все это затевать. Зачем?! Деньги попилить? Сейчас с пересадкой в Черепаново электричка идет 3 ч 57 м и билет стоит 288 р. За что платить в 2 раза дороже? За время? Нет. За удобство ? Тоже нет. С нашей стороны и так новая электричка ходит в 10 вагонов, а Новосибирск убожество с деревянными сидениями подает от Черепаново. Тем более уже писали, что обслуживать такие электрички сможет только Депо в Омске, что удорожает их эксплуатацию. Зачем вообще сейчас реанимировать этот полностью показушный проект?
09:07:46 29-08-2023
Придётся пойти и проголосовать,хоть за кого кроме ТВП (если хоть "кто-то" ещё останется в претендентах)
09:12:41 29-08-2023
Даже с пересадкой в Черепаново на электричке удобнее и безопасно .
09:22:27 29-08-2023
О, опять труп стюардессы выкопали? А по теме - они что, собрались убирать существующую электричку? Заменив ее на ту, которая будет в два раза дороже? Если да, то это как-то не айс. Если нет - так был уже поезд. Отменили, судя по всему, за нерентабельностью - был он дороже электрички и ходил примерно в то же время. Так что...
09:30:56 29-08-2023
Ха-ха!! Очередные сказочки от Минтранса, краевого Начальника или аффилированных лиц. Да, грядет день выборов и нас закармливают НьюВасюками.
09:40:47 29-08-2023
Сименс закрыл свой бизнес в России, «ПОСКОЛЬКУ» ласточки были построены на его платформе? Серьезно? Из-за этого и закрыл? У вас иммигранты статьи пишут? А по теме - выборы ж скоро. Поэтому нас Фетисов похвалил и РЖД не отстаёт.
09:54:52 29-08-2023
Гость (09:40:47 29-08-2023) Сименс закрыл свой бизнес в России, «ПОСКОЛЬКУ» ласточки был... Дядя Петя,ты дурак!!! А ты дурак, если осмыслить "то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России." не в состоянии.
10:17:42 29-08-2023
Гость (09:54:52 29-08-2023) Дядя Петя,ты дурак!!! А ты дурак, если осмыслить "то после н... я русский язык знаю хорошо, в отличие от Вас и автора текста (если вдруг вы разные люди). «Поскольку» - это причина. А «после» не значит «вследствие». Учите матчасть, дядя Петя.
10:02:04 29-08-2023
"свежо предание, да верится с трудом" (((!! - Что мешало внедрить эти поезда когда они выпускались?! Так же и сейчас, обещают десятилетие и еще столько же будут сказками кормить. А по факту - и РЖД и властям все равно на чем и как передвигаются холопы, лишь бы на выборы ходили назначенное время.
10:10:25 29-08-2023
Гость (09:41:14 29-08-2023) О скоростной электричке между Барнаулом и Новосибирском я сл... Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
10:52:14 29-08-2023
Всё нормально, товарищи! "Они делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем". Успокойтесь, после выборов эту тему снова спрячут, до следующих. Ай, молодца, единороссы! Чтоб точно ни у кого не осталось сомнений, они решили каминаут прилюдно сделать. Мол, смотрите, завидуйте, одни жулики и воры и им за это ничего не будет, более того, им дают возможность еще на пятилетку свои задницы пристроить и обеспечить достойную старость своим внукам
10:53:18 29-08-2023
так это ж - традиция! Морковку привязывают перед осликом перед каждыми выборами.
10:58:02 29-08-2023
Путешествовал по Китаю на Электропоездах высокой скорости. Они там до 400 км в час разгоняются. Крейсерская скорость 200 км. в час. Тяжело что-ли в Китае закупить? Машины уже поставляют большем чем из европы, америки и японии. Тем более Китай вот он рядом. Граничим с ним. Зачем на Германия? Качество китайских поездов на порядок выше американских (которые постоянно разбиваются) и даже европейских которые постоянно ломаются.
14:58:49 29-08-2023
Гость (10:58:02 29-08-2023) Путешествовал по Китаю на Электропоездах высокой скорости. О... Закупить-то можно. А что с рельсами делать? И можно ли в наших климатических условиях (морозы зимой, жара летом) класть такие рельсы, чтобы по ним со скоростью до 400 км в час можно было ездить?
15:17:14 29-08-2023
Гость (10:58:02 29-08-2023) Путешествовал по Китаю на Электропоездах высокой скорости. О... Ну так перестройте всё ж/д полотно. Уберите изгибы, повороты (там, внезапно, любой поезд притормаживает), тихоходные места. А? Что? Деняк нет? У нас трамвайные путЯ прокладывают по нормам 1920-х годов (и то бракованным), а вы тут железку предлагаете. Это пропасть. И вообще, тормозной поезд тоже хорош — ночной плацкарт, например. Выспаться хотя бы можно.
11:02:26 29-08-2023
мне вот интересно по какой такой травме ваших буйных головушек, вы везде умудряетесь впихнуть про выборы? вы думаете гневашеву есть до них дело? можете не отвечать, а сразу приступить к минусованию.
12:24:07 29-08-2023
таким как гневашеву вообще до пассажиров нет дела, если бы вы прокатились хоть раз с Новосиба до Барнаула на этих лектричках вы бы это поняли. А так - команда из администрации пришла в очередной раз прокукарекать про скоростной поезд, он и выполнил.
12:27:31 29-08-2023
Гость (12:24:07 29-08-2023) таким как гневашеву вообще до пассажиров нет дела, если бы в... а из какой именно администрации? а почему тогда в его словах ни слова не прозвучало про выборы и партию которая продвигает "новый поезд"?
13:30:37 29-08-2023
Гость (11:02:26 29-08-2023) мне вот интересно по какой такой травме ваших буйных головуш... А это такой менталитет у людей!!!во всем всегда виновата власть,все всегда плохо(даже если и хорошо)!В Алтайском крае одни из лучших автомобильных дорог в России(многие люди из других регионов замечали это),но нет же,наши люди этого даже не замечают,в городе строятся кварталы нового жилья,восстанавливаются из заброшенности старые парки,но люди этого не хотят видеть,им гораздо проще считать чужие деньги!!! Вот мне всегда хотелось сказать таким людям,ну если у вас депутат,губернатор и т.д. ассоциируется только с воровством или вы считаете,что он плохо работает-кто вам мешает баллотироваться на выборах????? почему у вас все везде плохие всегда????
15:01:10 29-08-2023
Гость (13:30:37 29-08-2023) А это такой менталитет у людей!!!во всем всегда виновата вла... Ага, скатайтесь до Ярового по первоклассной дороге, потом отпишитесь))
18:52:26 29-08-2023
Гость (13:30:37 29-08-2023) А это такой менталитет у людей!!!во всем всегда виновата вла... Также в городе сдох общественный транспорт, не убирается зимой снег, город обезображен точечной застройкой, замусорен и неухожен.
11:49:30 29-08-2023
Гость (10:58:02 29-08-2023) Путешествовал по Китаю на Электропоездах высокой скорости. О... китайским скоростным поездам нужны ровные рельсы, как ни странно
14:59:59 29-08-2023
Гость (11:49:30 29-08-2023) китайским скоростным поездам нужны ровные рельсы, как ни стр... Да и климат в Китае мягче, там нет таких перепадов температур, как в Сибири.
12:17:59 29-08-2023
Говорим, греемся...
13:45:35 29-08-2023
Господа у нас в городе и то автобусы все отстой и много других "болячек" Медицина - в поликлиннику надо аж за две нпдели зсписываться. По ул.Петра Сухова едешь и тебя окружают дома- развалины как декорации в фильмах ужаса (между тем ТВП обещал сразу строить современные высотки а на яву "развалины и пожары". Интернэт приемная по жслобам в команде ТВП "не фурычит". Реально городских баней не дорогих нестало - а водичку отключают каждый год. Ребятишек что бы проводить в школу - надо кредитов набрать. А хлеб , хлеб кто помнит какой раньше продавался душистый и вкусный, сейчас одна изжога. И много , много еще чего. А самое главное - по телевизору ТВП только гамоты и значки раздает собственно так же как и всегда. Ни чего не меняется!
15:04:38 29-08-2023
Гость (13:45:35 29-08-2023) Господа у нас в городе и то автобусы все отстой и много друг... Так. насчёт хлеба. У вас изжога, потому что здоровье уже не то, а не от хлеба. Хлеб как раз сейчас очень даже неплохой можно купить. Это в 90-е хлеб был жутким. В советское время - самым обычным.
14:35:03 29-08-2023
Сегодня ехала на трамвае 5 первый раз за много лет, так уж получается, что трамваем неудобно . Но, когда увидела какой он ржавый и старый и просто кошмарный на вид, то пожалела людей, кто им пользуется каждый день. Это ж вообще неуважение полное к своим гражданам не решить городским властям проблему с подвижным составом горэлектротранса. Трамвай будто ровесник В.И. Ленина
15:03:18 29-08-2023
горожанин (14:35:03 29-08-2023) Сегодня ехала на трамвае 5 первый раз за много лет, так уж п... Так автобусы такие же. С проржавелыми задами, с дырами в полу и чумазые как чушки.
15:14:01 29-08-2023
Житель Барнаула (08:26:02 29-08-2023) Мне вот интересно, а тот, кто когда то утвердил проект между... у Ласточки две колбасы — как раз под оба варианта питания. Даже построили под это дело «нулевой» участок на ж/д. Дело ещё вот в чём. Ласточка выдумана под высокие платформы (это когда со станции прыг — и ты в вагоне, не надо карабкаться по лестницам). Наши сказали — фиг вам, не будем ничего перестраивать.
15:42:26 29-08-2023
Двойка по географии была наверно? Там климат намного разнообразнее чем в РФ. Климат на Севере Китая такой же как в Сибири. Харбин на западе Урумчи на Востоке Китая. Зимой минус 35 градусов частенько. Летом + 40. На юге конечно тропики. Гористее Китая страны нет. Там очень неровная местность с горами и пустынями. И они почему=то решают это проблему.
16:38:35 29-08-2023
Да и климат в Китае мягче (15:42:26 29-08-2023) Двойка по географии была наверно? Там климат намного разнооб... Так это вы плохо учились в школе. Я-то на отлично. Вы кроме как карту глянуть, еще бы посмотрели, где по Китаю ходят скоростные поезда. Уж явно не в гористой местности.
18:40:07 29-08-2023
В Новосибирске сеть постоянного тока, на Алтае переменного и поэтому всё брехня.