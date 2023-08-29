РЖД намерены соединить Барнаул с Новосибирском российским аналогом поезда "Ласточка"

Новый скоростной поезд может соединить два крупных города в ближайшие несколько лет

29 августа 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Новый российский скоростной поезд "Восток", который сейчас создают на базе "Ласточки", планируют запустить в ближайшие два года между Новосибирском и Барнаулом. Он будет развивать такую же максимальную скорость — 160 км/ч, но при этом станет комфортнее и современнее. Об этом amic.ru рассказал первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Виктор Гневашев.

Что известно о поезде "Восток"?

Созданием обновленного подвижного состава на базе "Ласточки" занимается холдинг "Синара — Транспортные машины". Известно, что электропоезда "Восток" рассчитаны на перевозки на расстоянии 100–300 км и смогут разгоняться до 160 км/ч (как и "Ласточки"), максимальная вместимость таких электричек составит 1,4 тысяч человек. Выпускать их будет завод "Уральские локомотивы".

"Сейчас мы разрабатываем свой скоростной поезд, но для этого нужно время. До конца 2024 года он будет. Поезд сможет ехать как на переменном, так и постоянном токе одновременно. Он будет подходить для того, чтобы соединить Барнаул с Новосибирском. В этом заинтересованы не только мы, но и руководство Алтайского края и Новосибирской области. Они готовы субсидировать этот рейс, который, я уверен, будет пользоваться большой популярностью у пассажиров. Осталось немного подождать, когда мы создадим аналоги "Ласточки" и соединим два регион", - пояснил amic.ru Виктор Гневашев.

По его словам, с 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд, который курсирует из Барнаула до станции Черепаново в Новосибирской области. До конца года на пути выйдет еще один поезд, а в 2024 году – еще два. Стоимость одного вагона – около 70 миллионов рублей, электропоезда – почти 700 миллионов. Внутри установлены мягкие кресла, есть зарядки для телефонов и удобный туалет.

Почему не получится запустить "Ласточку"?

Разговоры идут с 2014 года. Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск откладывали уже несколько раз. Их выпускают "Уральские локомотивы". В последний раз власти совместно с РЖД хотели открыть маршрут в декабре 2020 года. Однако из-за пандемии запуск движения в очередной раз перенесли. Ожидалось, что время в пути составит 3,5 часа, а стоимость проезда будет варьироваться в районе 600 рублей.

Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге от проекта временно отказались.