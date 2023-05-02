Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
Глава Лиги безопасного интернета предположила, что в будущем, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент
02 мая 2023, 09:00, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов.
По её словам, Федеральная налоговая служба "серьёзно взялась за блогерское сообщество", которое "долгие годы было в тени", сказала она в видео в телеграм-канале.
Также предположила, что, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент.
В конце апреля правоохранители задержали блогершу Елену Блиновскую. По версии следствия, за 2019-2021 годы она не уплатила 918 млн рублей налогов. Женщина признала свою вину и раскаялась. Сейчас "королева марафонов" находится под домашним арестом.
10:48:42 02-05-2023
а музулина на себя взяла исполнение функции налоговой инспекции?
11:10:02 02-05-2023
А порядок навести вовсяких озонах , валдберисах - там сплошная дробленка , только самозанятость - уклонение на уклонении!! Сотрудники все самозанятые, хотя по факту на рабочих местах!
11:56:04 02-05-2023
гость (11:10:02 02-05-2023) А порядок навести вовсяких озонах , валдберисах - там сплошн... Опять малообразованное отписалось.
11:14:53 02-05-2023
Её мамаша пристроила на теплое место доносы строчить, действия ФНС не в ее компетенции.