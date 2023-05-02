Глава Лиги безопасного интернета предположила, что в будущем, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент

02 мая 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов.

По её словам, Федеральная налоговая служба "серьёзно взялась за блогерское сообщество", которое "долгие годы было в тени", сказала она в видео в телеграм-канале.

Также предположила, что, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент.

В конце апреля правоохранители задержали блогершу Елену Блиновскую. По версии следствия, за 2019-2021 годы она не уплатила 918 млн рублей налогов. Женщина признала свою вину и раскаялась. Сейчас "королева марафонов" находится под домашним арестом.