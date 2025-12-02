Анна Асти и Диана Арбенина. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

02 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

От "Человека-слона" Линча до ярких пейзажей Индонезии – что посмотреть в Барнауле на этой неделе? Выбор огромный.

2 декабря

Проект "Театр в кино". "Женитьба"

Спектакль Евгения Марчелли – это новое прочтение классической пьесы Н. В. Гоголя, в котором есть все: и искрометный юмор; и продуманные до мелочей, узнаваемые, но лишенные карикатурности персонажи, которые сегодня смотрятся все так же современно, как и почти 200 лет назад; и нежная, совсем юная невеста; и сценография, потрясающая своей образностью, изысканностью и стилем; и даже удивительной красоты хор, проникновенно исполняющий народные и свадебно-обрядовые песни. Звезды театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса.

Время: 20:00

Адрес: "Киномир" в ТЦ Galaxy

Цена: 500–800 рублей

3 декабря

Показ фильма "Человек-слон" Дэвида Линча

Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.

Время: 15:10

Адрес: Кинотеатр "Премьера"

Цена: 200 рублей

В среду в "Премьере" можно посмотреть еще фильм "Код неизвестен" Михаэля Ханеке и ленту "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.

Экспозиция "Ожерелье экватора"

Около 200 экспонатов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства – работы академиков Российской академии художеств. На протяжении двадцати лет российские художники по приглашению индонезийских властей посещали с творческой миссией острова: Суматра, Ява, Мадура, Ламбок, Бали, Калимантан.

Время: 10:00-18:00 до 14 декабря

Адрес: Государственный художественный музей Алтайского края, выходные понедельник-вторник

Цена: от 265 рублей

4 декабря

Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат самые значимые хиты Queen. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретет новое прочтение в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. В программе концерта: We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On и многие другие хиты.

Время: 19:00

Адрес: ДК "Мотор"

Цена: 2800–5200 рублей

5 декабря

Концерт ANNA ASTI

Анна Асти с новым масштабным шоу "Царица", в программе лучшие и любимые хиты, а также презентация нового альбома. "По барам", "Царица", "Повело", "Высшие силы", "Феникс", "Шоколад" и другие.

Время: 20:00

Адрес: "Титов-Арена"

Цена: 4000–8500 рублей

6 декабря

Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы"

На концертах обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений – "Катастрофически", "Разбуди меня", "Рубеж", а также песни из альбома Bloody Mary, который вышел весной этого года.

Время: 19:00

Адрес: "Титов-Арена"

Цена: 4200–4800 рублей

7 декабря

Спектакль "Странная миссис Сэвидж"

Действие разворачивается в "Тихой обители" – психиатрической лечебнице с отличным климатом, где живут необычные пациенты: Фэри, Миссис Пэдди, Ганнибал, Джеффри и Флоренс. Все меняется, когда в лечебницу попадает эксцентричная и богатая Миссис Сэвидж. Ее дети решают избавиться от матери, отправив женщину в психиатрическую клинику, надеясь заполучить ее состояние. Но где она спрятала ценные бумаги? И почему даже пациенты этой лечебницы оказываются более сообразительными, чем ее собственные дети? Узнайте ответ на спектакле!

Время: 18:00

Адрес: Крепостной театр

Цена: 500 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.