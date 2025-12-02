Анна Асти и Диана Арбенина. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней
02 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
От "Человека-слона" Линча до ярких пейзажей Индонезии – что посмотреть в Барнауле на этой неделе? Выбор огромный.
2 декабря
Проект "Театр в кино". "Женитьба"
Спектакль Евгения Марчелли – это новое прочтение классической пьесы Н. В. Гоголя, в котором есть все: и искрометный юмор; и продуманные до мелочей, узнаваемые, но лишенные карикатурности персонажи, которые сегодня смотрятся все так же современно, как и почти 200 лет назад; и нежная, совсем юная невеста; и сценография, потрясающая своей образностью, изысканностью и стилем; и даже удивительной красоты хор, проникновенно исполняющий народные и свадебно-обрядовые песни. Звезды театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса.
- Время: 20:00
- Адрес: "Киномир" в ТЦ Galaxy
- Цена: 500–800 рублей
3 декабря
Показ фильма "Человек-слон" Дэвида Линча
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.
- Время: 15:10
- Адрес: Кинотеатр "Премьера"
- Цена: 200 рублей
В среду в "Премьере" можно посмотреть еще фильм "Код неизвестен" Михаэля Ханеке и ленту "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.
Экспозиция "Ожерелье экватора"
Около 200 экспонатов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства – работы академиков Российской академии художеств. На протяжении двадцати лет российские художники по приглашению индонезийских властей посещали с творческой миссией острова: Суматра, Ява, Мадура, Ламбок, Бали, Калимантан.
- Время: 10:00-18:00 до 14 декабря
- Адрес: Государственный художественный музей Алтайского края, выходные понедельник-вторник
- Цена: от 265 рублей
4 декабря
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
В исполнении оркестра CAGMO прозвучат самые значимые хиты Queen. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретет новое прочтение в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. В программе концерта: We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On и многие другие хиты.
- Время: 19:00
- Адрес: ДК "Мотор"
- Цена: 2800–5200 рублей
5 декабря
Концерт ANNA ASTI
Анна Асти с новым масштабным шоу "Царица", в программе лучшие и любимые хиты, а также презентация нового альбома. "По барам", "Царица", "Повело", "Высшие силы", "Феникс", "Шоколад" и другие.
- Время: 20:00
- Адрес: "Титов-Арена"
- Цена: 4000–8500 рублей
6 декабря
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы"
На концертах обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений – "Катастрофически", "Разбуди меня", "Рубеж", а также песни из альбома Bloody Mary, который вышел весной этого года.
- Время: 19:00
- Адрес: "Титов-Арена"
- Цена: 4200–4800 рублей
7 декабря
Спектакль "Странная миссис Сэвидж"
Действие разворачивается в "Тихой обители" – психиатрической лечебнице с отличным климатом, где живут необычные пациенты: Фэри, Миссис Пэдди, Ганнибал, Джеффри и Флоренс. Все меняется, когда в лечебницу попадает эксцентричная и богатая Миссис Сэвидж. Ее дети решают избавиться от матери, отправив женщину в психиатрическую клинику, надеясь заполучить ее состояние. Но где она спрятала ценные бумаги? И почему даже пациенты этой лечебницы оказываются более сообразительными, чем ее собственные дети? Узнайте ответ на спектакле!
- Время: 18:00
- Адрес: Крепостной театр
- Цена: 500 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.
09:29:41 02-12-2025
Асти фтопку, Арбенина ничотак
10:23:33 02-12-2025
негусто