Apple покажет iPhone 16 и другие новинки 9 сентября

Также ожидается презентация новых AirPods и Apple Watch

27 августа 2024, 12:31, ИА Амител

Слоган презентации Apple / Фото: apple.com

Apple проведет презентацию техники 9 сентября, сообщила компания.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате в Театре Стива Джобса. Начало в 20:00 по московскому времени (полночь 10 сентября – по Барнаулу).

Ожидается, что на ивенте представят iPhone 16, а также новые Apple Watch и AirPods. По слухам, базовый iPhone 16 получит новый дизайн камер, а Pro-модели оборудуют дополнительной сенсорной клавишей.