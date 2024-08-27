Apple покажет iPhone 16 и другие новинки 9 сентября
Также ожидается презентация новых AirPods и Apple Watch
27 августа 2024, 12:31, ИА Амител
Слоган презентации Apple / Фото: apple.com
Apple проведет презентацию техники 9 сентября, сообщила компания.
Мероприятие пройдет в офлайн-формате в Театре Стива Джобса. Начало в 20:00 по московскому времени (полночь 10 сентября – по Барнаулу).
Ожидается, что на ивенте представят iPhone 16, а также новые Apple Watch и AirPods. По слухам, базовый iPhone 16 получит новый дизайн камер, а Pro-модели оборудуют дополнительной сенсорной клавишей.
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