Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store
Среди них NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN
05 июля 2024, 10:00, ИА Амител
Иконка App Store / Фото: unsplash.com
Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store по требованию Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".
Под ограничения, в частности, попали приложения NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Hidemy.Name VPN и ряд других.
С 1 марта в России действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.
В октябре 2023-го в РКН сообщали о блокировке 167 VPN-сервисов с 2021 года.
10:21:35 05-07-2024
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