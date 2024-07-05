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Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Среди них NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN

05 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Иконка App Store / Фото: unsplash.com
Иконка App Store / Фото: unsplash.com

Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store по требованию Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".

Под ограничения, в частности, попали приложения NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Hidemy.Name VPN и ряд других.

С 1 марта в России действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

В октябре 2023-го в РКН сообщали о блокировке 167 VPN-сервисов с 2021 года.

приложения

Комментарии 1

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Гость

10:21:35 05-07-2024

Фиолетово. Счастлива безо всего вот этого г...а.

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