Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Среди них NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN

05 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Иконка App Store / Фото: unsplash.com

Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store по требованию Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".

Под ограничения, в частности, попали приложения NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Hidemy.Name VPN и ряд других.

С 1 марта в России действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

В октябре 2023-го в РКН сообщали о блокировке 167 VPN-сервисов с 2021 года.