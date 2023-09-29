Арцах пал. Что ожидает Нагорный Карабах после потери независимости

Эксперты оценили возможность этнических чисток и шансы России удержаться в Закавказье

29 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

О прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики (НКР), или Республики Арцах, с 1 января 2024 года объявило руководство этого непризнанного территориального формирования. Таким образом, завершилась 32-летняя история НКР, существование которой было все эти годы причиной армяно-азербайджанского противостояния, двух войн между этими государствами и глубоких политических трансформаций на Южном Кавказе. Об этих изменениях, причинах утраты Арменией Нагорного Карабаха и будущем региона задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Этнические чистки уже идут

Указ президента НКР Самвела Шахрааняна предусматривает роспуск "всех государственных учреждений и организаций, находящихся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", говорится в документе.

Населению республики рекомендовано "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

По словам военного эксперта Михаила Александрова, несмотря на заверения Баку, что никаких гонений на армянское население не будет, этнические чистки и политические репрессии в отношении активистов НКР будут иметь место.

"Этнические чистки уже идут. Уже 70 тысяч армян покинули Нагорный Карабах. Азербайджан раньше обещал разобраться с теми, кого называл сепаратистами, и, как видим, аресты уже идут – взяты под стражу бизнесмен Рубен Варданян, бывший глава карабахского МИД Давид Бабаян. Думаю, арестуют всех, кого смогут достать", – сказал эксперт в разговоре с amic.ru.Следует напомнить, что Нагорно-Карабахская Республика появилась 2 сентября 1991 года (после событий 19-21 августа, вошедших в историю как "августовский путч") на совместной сессии Нагорно-Карабахского облсовета и Шаумяновского райсовета. В советский период оба этих образования входили в состав Азербайджанской ССР. 10 декабря 1991-го состоялся референдум, по результатам которого 99,89% участников высказались за независимость. Впрочем, голосование бойкотировало азербайджанское меньшинство республики, составлявшее 23% населения. А 6 января 1992-го парламент НКР провозгласил государственную независимость.

В первый раз Баку попытался силой восстановить свой контроль над Нагорным Карабахом в 1992 году. Первая карабахская война продолжалась по 1994 год и завершилась победой армянской стороны. В политической, экономической, социальной жизни Арцах ориентировался на Ереван, многие карабахские политики сделали неплохую карьеру в Армении.

Однако эта страна за все годы существования НКР так и не признала независимость республики и не предпринимала шагов по ее интеграции. Стоит напомнить: недавно на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предлагала Еревану помощь в оформлении своего суверенитета над НКР, но армянская сторона отказалась.

Политики робкого десятка

Двусмысленный статус (фактически в составе Армении, юридически – непризнанное государство) создавал почву для конфликта с Азербайджаном, который после обретения независимости попытался опереться на Иран и встать под его крыло. Однако у Ирана к тому времени были непростые отношения с западными странами, а Баку необходим был рынок сбыта нефти для развития своей экономики, учитывая разрыв связей на постсоветском пространстве. И было решено искать нового внешнеполитического партнера, который мог бы обеспечить связь с западными странами. Такой партнер был найден в лице Турции.

Политолог, эксперт по Кавказу Станислав Тарасов отмечает, что политики постсоветских государств Кавказа часто ищут сильного коллегу на международной арене.

"Это проявление известной робости, назовем это так. Азербайджан нашел Турцию, Армения сейчас делает крен в сторону США и Франции", – сообщил он amic.ruПо словам политолога, доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, ликвидация НКР означает практически полный уход России из этого региона, а в раскачивании ситуации вокруг непризнанной республики в 2020-е годы ведущую роль играли именно внешние игроки.

"Прежде всего речь идет о США, Британии, Франции, а также о ЕС в целом. Их главная цель – выдавить Россию из Закавказья. Для американцев еще нужен плацдарм против Ирана – европейцев это интересует меньше", – пояснил он amic.ru.Результатом нараставшего обострения стала вторая карабахская война в сентябре – ноябре 2020-го, в ходе которой Азербайджан при активном содействии Анкары одержал победу и вернул часть территории Нагорного Карабаха – пять городов, четыре поселка и 286 сел.

Михаил Александров вспоминает: выдающийся российский дипломат Владимир Казимиров, стоявший у истоков мирного соглашения по карабахскому конфликту еще в 1990-е годы, недоумевал, почему не были осуждены действия Азербайджана.

"Причем этого осуждения не высказала ни Москва, ни Запад, что подогрело конфликтную ситуацию в дальнейшем", – предположил военный эксперт.

После войны премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отрекся от своих слов, что "Арцах – это Армения", и признал суверенитет Азербайджана над нагорно-карабахской территорией. После этого в сентябре 2023-го последовала антитеррористическая операция Баку, положившая конец существованию НКР.

Как считает Александров, в данном случае наша страна не выполнила своих обязательств по трехстороннему соглашению и не защитила НКР от нападения азербайджанской стороны.

"Это привело к тому, что в Армении усилились антироссийские настроения. Хотя здесь имела место хитрая геополитическая комбинация со стороны США, на которую мы тогда, увы, повелись. Хотя следовало сразу, после начала блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, потребовать выполнения своих обязательств всеми сторонами", – рассказал он.

По мнению собеседника, тогда можно было остановить Баку, и ситуация могла бы остаться в замороженном состоянии на довольно продолжительный период.

Сомкнется ли "тюркская дуга"?

Михаил Александров опасается, что ликвидация НКР может поставить вопрос о существовании российской военной базы в Гюмри.

"Эта база дает нам возможность сохранять присутствие в Армении, которая является таким клином между Турцией и Азербайджаном, где мы присутствовали. Теперь есть опасность, что клин могут убрать, и находящаяся под контролем США "тюркская дуга" сомнется", – высказал опасение специалист.Вадим Трухачев отмечает, что конфликт вокруг НКР провоцировали Турция и западные страны, у которых имелась главная цель – выдавливание России с Южного Кавказа.

"Учитывая, что карабахские армяне, в отличие от ереванских, были преимущественно пророссийскими, конец НКР Запад и Турцию вполне устраивает. После падения республики исчезает повод для пребывания там российских миротворцев. При этом парадоксально, что при дальнейшем развитии событий ЕС и США будут больше поддерживать Армению, хотя интересы Азербайджана и стоящей за ним Турции тоже учтут", – полагает собеседник.Конечно, после вероятного ухода России регион ожидают изменения. Вадим Трухачев уверен, что Турция нужна Западу как таран против России и (отчасти) Ирана, поэтому продвижение турок ближе к нашим границам там поддержат. Впрочем, отдавать Закавказье на откуп Анкаре Соединенные Штаты и ЕС не намерены.

"За Турцией признают особое влияние на Азербайджан, но за Армению и Грузию, в случае чего, вступятся. И, скорее всего, Запад пойдет на то, чтобы обменять Зангезурский коридор на передачу Армении пары районов Азербайджана. Турция, скорее всего, возражать не будет – вожделенный коридор она получит. Уничтожить Армению Запад не даст, она ему нужна как "заноза", держащая Турцию под контролем", – делает вывод политолог.Впрочем, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что Армения не захочет рвать связи с Россией.

"Все-таки между нашими странами сильны экономические связи. Армения сильно зависит от нас в плане снабжения энергетическими ресурсами, ее товары имеют льготный доступ на российский рынок. Российские специалисты помогают в работе Армянской АЭС в Мецаморе. Захочет ли Ереван создавать себе экономические трудности?" – задается вопросом эксперт.