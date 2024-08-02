Мизулина подает в суд на Лебедева, назвавшего ее деятельность "фигней на палке"

Она намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей

02 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подает в суд на дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

В интервью Лебедев назвал деятельность Мизулиной вредной для России, а Лигу безопасного интернета – "фигней на палке".

"Ее Лига безопасного интернета – (мат) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей и идти всех (мат) и рассказывать, как надо себя вести. Что вот не жрите пасту с песто, потому что это плохо и неправославно. Это такой же (мат). Поэтому я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм", – отметил Лебедев.

Мизулина уверена, что ее деловую репутацию опорочили, в связи с этим она намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей.