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Мизулина подает в суд на Лебедева, назвавшего ее деятельность "фигней на палке"

Она намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей

02 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подает в суд на дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

В интервью Лебедев назвал деятельность Мизулиной вредной для России, а Лигу безопасного интернета – "фигней на палке".

"Ее Лига безопасного интернета – (мат) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей и идти всех (мат) и рассказывать, как надо себя вести. Что вот не жрите пасту с песто, потому что это плохо и неправославно. Это такой же (мат). Поэтому я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм", – отметил Лебедев.

Мизулина уверена, что ее деловую репутацию опорочили, в связи с этим она намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей.

"В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя. Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО", – написала Мизулина.

скандалы Знаменитости

Комментарии 13

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Гость

11:41:34 02-08-2024

на правду не обижаются

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Гость

12:37:59 02-08-2024

Ееее, схватка двух якодзун! Надеюсь, будет интересно, а не так, как было в случае с Лебедевым и маестро Понасенковым

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Олег

12:49:16 02-08-2024

Что ж мизулина не подаёт в суд на Бородину когда в ее программе обсуждается прейскурант цен за женские услуги мужикам. Это в стране где пенсия 20 тыс.руб,а там ценники в долларах и по 4 -5 тыс ниже нет. И вот как нам ,пенсионерам, угнаться .пора бы уже разобраться с ценообразованием,чай в одной стране живём,грабеж какой то

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Гость

14:01:19 02-08-2024

Олег (12:49:16 02-08-2024) Что ж мизулина не подаёт в суд на Бородину когда в ее програ... Пенсионерам не надо гнаться за ценниками эскорт услуг.

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ыть

12:50:15 02-08-2024

Считаю, что Мизулина дискредитирует деятельность Лиги своим поведением, требую убрать с руководящего поста. А если это организация вдруг негосударственная - то в чем ее смысл? Почему Лига налепленных пельменей хуже мизулинской?

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Гость

13:01:49 02-08-2024

"Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО", – написала Мизулина."
Она так уверена в суде что уже делит деньги? Пиар. Грязный пиар и ничего больше.

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Гость

13:03:07 02-08-2024

Всё верно он сказал.

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Гость

13:59:35 02-08-2024

Респект Лебедеву, он всё верно и про саму Мизулину сказал, назвав ее собирательным именем, и про её лигу, цитирую - "...православный шариатский патруль, который всем остальным указывает, как себя нужно вести, где можно пить пиво и какие песни петь". Артемий молодец!

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Константин

14:14:11 02-08-2024

Рыбак рыбака видит издалека

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гость

14:36:51 02-08-2024

Константин (14:14:11 02-08-2024) Рыбак рыбака видит издалека ... игра была равна

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Гость

14:31:27 02-08-2024

Этот крашеный петух Лейбедев после похвалы открытия олимпиады ещё что-то вякать смеет? Гнать из России сцаными тряпками!

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Гость

16:47:49 02-08-2024

Может, ей показалось, что Лебедев исказил её фамилию? Поэтому обиделась? Хотя провокатор Дудка, как опытный рыбак, выводил Артемия, выводил, да и вывел на очередной миллионный штраф.

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Гость

05:46:40 03-08-2024

Зарегить тов знак Лизунина, для метки опасных продуктов

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