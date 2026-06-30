Атмосферный дом на колесах продают под ключ. Фото
"Крафтхаус" приносит до 180 тыс. рублей в месяц
30 июня 2026, 17:36, ИА Амител
Собственник продает необычный арендный бизнес — старый рейсовый автобус, из которого сделали уютный дом. Его предлагают приобрести за 2 млн рублей.
В стоимость входят сам дом из автобуса, полностью готовый к заезду, ремонт, мебель, техника, посуда — "все до последней вилки", группа во "ВКонтакте" с аудиторией 10 тыс. человек, вся система управления бронированиями и готовые настройки бизнеса, если это необходимо.
Также предприниматель готов перевезти объект от Кирова, в округе которого находится дом на колесах, если расстояние не превышает 1500 км. В этот диапазон входят, например, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил. Это тоже включено в стоимость бизнеса.
«После запуска остаюсь на связи три месяца — помогаю по любым вопросам, чтобы вы чувствовали себя уверенно», — указали в объявлении на "Авито".
Как работает этот бизнес?
- Стоимость аренды — 5900 рублей в будни и 7900 в выходные и праздники.
- Почти все гости берут дополнительные услуги: баню-бочку добавляют в чек 80% — это 3 тыс. рублей, джакузи заказывают 90% — еще 3 тыс. рублей.
- В итоге средний чек получается около 10 тыс. рублей.
- Выручка в месяц — 250 тыс. рублей.
- Чистая прибыль — 180 тыс. рублей.
- Окупаемость при таких показателях — 14–16 месяцев.
Также предприниматель готов создать подобный дом с нуля. Он будет стоить от 3,5 млн рублей, срок — три-четыре месяца.
17:42:02 30-06-2026
домик на колесиках
и песик в нагрузку - из хорошей семьи ))
20:38:49 30-06-2026
Сарай для дров прицепом?
00:58:23 01-07-2026
это не дом а вонючий старый автобус который не ездит, какой это дом на колесах-то? фу
11:40:45 02-07-2026
Фантазер я тебя называла .... )))
12:15:27 02-07-2026
Шляпа а не бизнес.
23:08:15 02-07-2026
Его еще подключать надо к сети, на генераторах разоришься