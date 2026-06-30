НОВОСТИБизнес

Атмосферный дом на колесах продают под ключ. Фото

"Крафтхаус" приносит до 180 тыс. рублей в месяц

30 июня 2026, 17:36, ИА Амител

Арендный бизнес на колесах / Фото: "Авито"

Собственник продает необычный арендный бизнес — старый рейсовый автобус, из которого сделали уютный дом. Его предлагают приобрести за 2 млн рублей.

В стоимость входят сам дом из автобуса, полностью готовый к заезду, ремонт, мебель, техника, посуда — "все до последней вилки", группа во "ВКонтакте" с аудиторией 10 тыс. человек, вся система управления бронированиями и готовые настройки бизнеса, если это необходимо.

Также предприниматель готов перевезти объект от Кирова, в округе которого находится дом на колесах, если расстояние не превышает 1500 км. В этот диапазон входят, например, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил. Это тоже включено в стоимость бизнеса.

«После запуска остаюсь на связи три месяца — помогаю по любым вопросам, чтобы вы чувствовали себя уверенно», — указали в объявлении на "Авито".

Как работает этот бизнес?

  • Стоимость аренды — 5900 рублей в будни и 7900 в выходные и праздники.
  • Почти все гости берут дополнительные услуги: баню-бочку добавляют в чек 80% — это 3 тыс. рублей, джакузи заказывают 90% — еще 3 тыс. рублей.
  • В итоге средний чек получается около 10 тыс. рублей.
  • Выручка в месяц — 250 тыс. рублей.
  • Чистая прибыль — 180 тыс. рублей.
  • Окупаемость при таких показателях — 14–16 месяцев.

Также предприниматель готов создать подобный дом с нуля. Он будет стоить от 3,5 млн рублей, срок — три-четыре месяца. 

Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото:

Колоритную дачу-юрту в долине гор продают на Алтае. Фото

Вместе с юртой можно приобрести огромный участок
НОВОСТИОбщество

недвижимость бизнес
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Трагати

17:42:02 30-06-2026

домик на колесиках
и песик в нагрузку - из хорошей семьи ))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

20:38:49 30-06-2026

Сарай для дров прицепом?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:23 01-07-2026

это не дом а вонючий старый автобус который не ездит, какой это дом на колесах-то? фу

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Влад.

11:40:45 02-07-2026

Фантазер я тебя называла .... )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Витал

12:15:27 02-07-2026

Шляпа а не бизнес.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Valhalla

23:08:15 02-07-2026

Его еще подключать надо к сети, на генераторах разоришься

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров