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Колоритную дачу-юрту в долине гор продают на Алтае. Фото

Вместе с юртой можно приобрести огромный участок

27 мая 2026, 17:18, ИА Амител

Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото: "Авито"
Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото: "Авито"

Любителям природы предлагают купить необычную дачу в Белокурихе на ул. Академика Мясникова за 1,7 млн рублей. Площадь дома составляет 29 кв. метров, а участок занимает 250 соток. 

Дoм-юртa нaхoдится в Tуристическoй деpевне. В объявлении о продаже обещают, что в ближайшем будущем здесь появятся прoгулочные тропы, бeгoвые и вeлосипедныe доpожки, трассы для путешествий на ездовых собаках. Еще жители смогут совершать прогулки на лыжах или с лошадьми. 

Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото: "Авито"

Будущий владелец получит возможность жить в окружении первобытной природы, минеральных источников и "самого чистого воздуха на земле", как написано в объявлении. Юрта стоит посреди живописной долины гор. Рядом есть мараловые фермы, много мелких хозяйств, которые обеспечат деревню экологически чистыми продуктами. 

В местном лесу можно встретить дикого марала, косулю, лося, кабана, зайца и не только. В реке Песчаной водятся таймень, хариус, щука, окунь, карась, чебак и много другой рыбы. 

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Комментарии 2

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Гость

23:00:44 27-05-2026

Уж да.

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Кмрмлл

13:30:39 28-05-2026

Предлагают купить необычную дачу в Белокурихе на ул. Академика Мясникова. Дoм-юртa нaхoдится в Tуристическoй деpевне. Не понял, юрта где находится, в Белокурихе или в деревне.

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