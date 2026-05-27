Вместе с юртой можно приобрести огромный участок

27 мая 2026, 17:18, ИА Амител

Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото: "Авито"

Любителям природы предлагают купить необычную дачу в Белокурихе на ул. Академика Мясникова за 1,7 млн рублей. Площадь дома составляет 29 кв. метров, а участок занимает 250 соток.

Дoм-юртa нaхoдится в Tуристическoй деpевне. В объявлении о продаже обещают, что в ближайшем будущем здесь появятся прoгулочные тропы, бeгoвые и вeлосипедныe доpожки, трассы для путешествий на ездовых собаках. Еще жители смогут совершать прогулки на лыжах или с лошадьми.

Колоритная дача-юрта на Алтае / Фото: "Авито"

Будущий владелец получит возможность жить в окружении первобытной природы, минеральных источников и "самого чистого воздуха на земле", как написано в объявлении. Юрта стоит посреди живописной долины гор. Рядом есть мараловые фермы, много мелких хозяйств, которые обеспечат деревню экологически чистыми продуктами.

В местном лесу можно встретить дикого марала, косулю, лося, кабана, зайца и не только. В реке Песчаной водятся таймень, хариус, щука, окунь, карась, чебак и много другой рыбы.