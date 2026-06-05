Аукцион на аренду участка в 200 тыс. кв. м проведут в пригороде Барнаула

Землю под строительство инвестору предоставит ДОМ.РФ

05 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFy8fdj

Площадка выставляемая на торги / Фото: ПАО ДОМ.РФ

17 июля 2026 года ДОМ.РФ проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в отношении участков общей площадью 270,22 га в пригороде Барнаула. Здесь предполагается возведение крупного коттеджного поселка не менее чем на 204 тыс. кв. м жилья.

Заявки принимают до 13 июля. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 62,69 млн рублей.

Площадка расположена недалеко от села Власиха, в активно развивающемся районе. Рядом пруд с пляжем на реке Власиха, чуть дальше — вход в Барнаульский ленточный бор. Остановка общественного транспорта находит на расстоянии 1,7 км, еще одна в 2,6 км. До центра города — около 24 км.

Кроме строительства индивидуальных жилых домов, на участках планируется размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленение. При строительстве индивидуальных домов инвестору нужно будет применять проекты с использованием деревянных конструкций из каталога победителей Открытого Всероссийского конкурса, проведенного ДОМ.РФ и Минстроем России в 2021 году. Проект должен быть реализован в 18-летний срок.

Как ранее сообщал amic.ru, ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Алтайском крае, в том числе с широким применением механизма КРТ. В феврале текущего года право заключения договора КРТ в отношении участков общей площадью 15,5 га под строительство объектов производственно-складского назначения общей площадью не менее 15 тыс. кв. м было реализовано за 6,57 млн рублей. В декабре 2025 года право реализации договора КРТ в отношении участков площадью 21,21 га под строительство не менее 21 тыс. кв. м производственно-складской недвижимости было предоставлено инвестору за 15,17 млн рублей. Ранее имущественный комплекс под коммерцию на окраине Барнаула передали инвестору за 18,82 млн рублей.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость".ПАО ДОМ.РФ

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