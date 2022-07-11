Алтайским водителям дали советы на случай «песка» в глазах, тяжести в затылке и «клевания носом»

Госавтоинспекция Алтайского края напомнила водителям, что сон за рулем может привести к трагедии.

В полиции отметили, что об опасной усталости могут сигнализировать рассеянность, раздражительность, озноб, восприятие действительности «кусками», появление слабости в руках и ногах, «песка» в глазах, тяжести в затылке и так далее.

«Пассажиры, сидящие в машине, могут судить о сонливости водителя, в случае, если он „клюет носом“, опускает веки, отвечает с задержкой и невпопад, часто моргает, трет глаза, виски, лоб, уменьшает скорость на свободной дороге, потом, спохватившись, разгоняет машину, допускает выезд автомобиля на соседнюю полосу движения, а потом резко возвращает на место», — предупредили в региональном МВД.

Побороть сонливость можно только одним способом — остановить машину и отдохнуть. В ведомстве подчеркнули, что остальные хитрости — кофе, курение, громкая музыка и открывание окон — не действуют.

«Водителям-женщинам помимо вышеперечисленного следует учитывать свои физиологические особенности (на 30-40% меньшую, чем у мужчины, мышечную силу, физическое недомогание). Даже при хорошем самочувствии, исправном автомобиле и не слишком загруженной дороге необходимо делать остановки, выходить из автомобиля и обязательно управлять автомобилем в удобной обуви», — пояснили в ГИБДД.

Заснувшего водителя будить нужно негромким обращением по имени или вопросом. Причем нельзя кричать, трясти или толкать — от испуга водитель может резко затормозить, выехать на встречную полосу или съехать с дороги.