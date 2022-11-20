Автомобили от иранских компаний могут появиться на российском рынке

Иранские автомобили Iran Khodro и Saipa Shahin могут появиться на российском авторынке в 2023 году. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Обозреватель портала Drom Сергей Цыганов отметил, что, несмотря на техническое устаревание некоторых моделей, стоить дёшево они не будут.

Эксперт предположил, что Iran Khodro в России может стоить столько же, сколько и автомобили Lada Granta, но не факт, что они смогут конкурировать с российским брендом.

Независимый эксперт Алексей Тузов заявил, что цены на автомобили иранских производителей могут начинаться от 750 тысяч рублей, а цена за некоторые модели может перевалить за отметку в миллион рублей.