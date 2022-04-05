Движение по алтайской трассе временно ограничили из-за паводка

В Алтайском крае из-за паводка временно ограничили движение транспорта на участке региональной трассы, сообщают в Министерстве транспорта.

«В связи с переливом воды через проезжую часть дороги ограничено движение для всех видов транспорта на участке региональной трассы Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе на 12 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что из-за резкого подъёма воды остаётся закрытым проезд на дороге Алейск — Безголосово — К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.