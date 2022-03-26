Путин подписал закон, выводящий авто дешевле 10 млн из-под «налога на роскошь»

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом, также известным как «налог на роскошь». Об этом сообщает РИА Новости.

Этот закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.

Напомним, что старая планка в 3 миллиона рублей действовала ещё с 2014 года. Средняя цена на машины за это время увеличилась более чем на 80%.

Ранее по законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трёх лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.