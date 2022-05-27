В Барнауле откроется дилерский центр китайского премиального автобренда

Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Алтайском крае и Новосибирской области компания «Альбион Моторс» начала представлять китайский премиум-бренд Exeed в Барнауле, пишет «Континент Сибирь Online».

В компании Chery, владеющей маркой Exeed, журналистам рассказали, что уже в июне этого года дилер планирует открыть в городе автосалон. Эту же информацию изданию подтвердили и в «Альбион Моторс».

В 2022 году Exeed начал активно расширять дилерскую сеть в РФ. В апреле открылся салон в Иркутске, а в июне также ожидается их запуск в Кемерове, Красноярске и уже второго по счёту — в Новосибирске.

Всего до конца года импортёр рассчитывает иметь сеть из 100 дилерских центров бренда, отмечает издание.

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