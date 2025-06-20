Автомобиль и гараж сгорели в алтайском райцентре

Вероятнее всего, причиной возгорания стала неисправность в машине

20 июня 2025, 08:45, ИА Амител

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Пожар в гараже произошел 19 июня в райцентре Егорьевского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.

Огонь потушили на площади 28 кв. м. Повреждены крыша и стены строения, личные вещи и легковушка.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

Всего за сутки 19 июня в крае ликвидировали 21 пожар, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.