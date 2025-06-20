Автомобиль и гараж сгорели в алтайском райцентре
Вероятнее всего, причиной возгорания стала неисправность в машине
20 июня 2025, 08:45, ИА Амител
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Пожар в гараже произошел 19 июня в райцентре Егорьевского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.
Огонь потушили на площади 28 кв. м. Повреждены крыша и стены строения, личные вещи и легковушка.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.
Всего за сутки 19 июня в крае ликвидировали 21 пожар, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.
12:26:32 20-06-2025
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