Автомобилистов предупредили о закрытии пункта пропуска Ташанта на границе с Монголией

После завершения праздничных дней пункт пропуска возобновит работу в штатном режиме

01 июля 2026, 16:35, ИА Амител

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Пункт пропуска Ташанта на российско-монгольской границе в Республике Алтай временно прекратит работу с 10 по 15 июля. Ограничения связаны с празднованием национального праздника Наадам в Монголии.

Как сообщили в пресс-службе Алтайской таможни, по инициативе монгольской стороны в указанный период будет приостановлен пропуск транспортных средств и физических лиц через пункт пропуска Ташанта.

После завершения праздничных дней пункт пропуска возобновит работу в штатном режиме. При этом сохранятся постоянные выходные дни по воскресеньям. В текущем месяце это 5, 19 и 26 июля.

В Алтайской таможне рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок через российско-монгольскую границу.

Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии Алтайской таможни: 8 (3852) 39-90-01.