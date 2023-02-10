Азиатский фольклор, Якутия и лихие девяностые: Wink представил киноновинки февраля

В этом месяце на видеосервисе выйдут фильмы, мультфильмы и сериалы для всей семьи

10 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Wink

Цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink представил февральские премьеры. В них – творческий авантюризм и городские подвиги, таёжные приключения и азиатский фольклор, сказки и возвращение в детство.

Как всегда, Wink уделил особое внимание пополнению коллекции для всей семьи. Фильм "Чук и Гек. Большое приключение" (6+) – это новая экранизация известного рассказа Аркадия Гайдара. Историю двух мальчиков, которые вместе с мамой отправляются в канун Нового года в тайгу к папе-геологу, знают несколько поколений читателей и зрителей.

Ещё один повод собраться у экрана всей семьей – продолжение российской анимационной эпопеи "Иван Царевич и Серый волк 5" (6+). Неловкая бабочка взмахом крыла стёрла все следы существования Ивана, и теперь его никто не помнит и не узнаёт, кроме верного серого друга.

Франко-бельгийский мультфильм "Маленький Николя" (12+) расскажет историю появления одного из самых популярных персонажей мировой детской литературы. Обычный парижский школьник любит свою семью, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Благодаря воображению каждый день его жизни превращается в удивительное приключение.

Комедия "Клипмейкеры" (18+) будет особенно интересна зрителям, которые застали лихие девяностые. Именно в эти годы начинающий московский режиссёр Гриша (Александр Горчилин) строит звёздную карьеру через безумные вечеринки, бандитские стрелки и авантюрные проекты.

Герой Алексея Кравченко в детективном сериале "Наш спецназ" (18+) ещё в юности решил пойти по стопам отца, подполковника СОБРа. Сейчас 45-летний Фирсов – старший оперуполномоченный и командир группы немедленного реагирования "Трефы" в Санкт-Петербурге.

Фото: Wink

Якутские фильмы стали одним из главных феноменов нового российского кинематографа. Действие комедийной драмы Дмитрия Давыдова "Молодость" (16+) разворачивается в современной Якутии. А драма Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана" (12+) перенесёт зрителя в Якутию начала XX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни якутского художника Ивана Попова (Дариус Гумаускас).

Мелодраматическое фэнтези "Китайская история призраков: Смертная любовь" (16+) настроит зрителя на романтический лад. Картина снята по мотивам истории из сборника китайского фольклора "Рассказы Ляо Чжая о необычайном".

ПАО "Ростелеком"

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