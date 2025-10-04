В Госдуме предложили передавать пустые квартиры в счет государства
Власти намерены забирать квартиры, для того чтобы бороться с "домами-призраками"
04 октября 2025, 10:05, ИА Амител
В Государственную Думу внесено предложение, направленное на урегулирование вопроса с так называемыми "домами-призраками". Согласно информации, предоставленной РИА Новости со ссылкой на депутата Александра Якубовского, рассматривается возможность конфискации квартир у лиц, имеющих долги по коммунальным платежам, а также передача неиспользуемого жилья в собственность государства.
«В некоторых регионах, особенно в северных и сибирских областях, мы наблюдаем значительное количество пустующих квартир. Речь идет о тысячах объектов, чья совокупная площадь достигает сотен тысяч квадратных метров», – подчеркнул он.
Депутат указал на то, что обстановка в каждом субъекте федерации отличается, и точные данные будут устанавливаться местными властями. Задача Думы, по его словам, заключается в создании законодательной базы, которая позволит муниципалитетам эффективно решать указанную проблему.
10:13:10 04-10-2025
Кроме как отжать что-то власть о чем то задумывается?
11:35:40 04-10-2025
Долги - это одно, если не проживают и оплачивают - повод проверить легальность доходов, после чего решать: государству или нет..
12:00:23 04-10-2025
Это бред за пределами понимания. А если у меня 2 машины? Одну забрать? Хватит одной. Если 10 штанов - по такой же схеме. А причем тут долги по коммуналке и государство? Долги перед коммерческими организациями, а забирает государство? Где депутат берет запрещенные вещества? Или реально готовиться к уничтожению институт частной собственности?
14:53:46 04-10-2025
Пузырек (12:00:23 04-10-2025) Это бред за пределами понимания. А если у меня 2 машины? Одн... Неиспользуемые квартиры, стоящие годами пустые, это как бы не штаны. А попробуй купить или снять - от ценника станет нехорошо.
22:07:20 04-10-2025
Гость (14:53:46 04-10-2025) Неиспользуемые квартиры, стоящие годами пустые, это как бы н... Если понял бы я хоть один аргумент. У Вас сколько рубашек? Одна?
11:28:38 05-10-2025
Пузырек (22:07:20 04-10-2025) Если понял бы я хоть один аргумент. У Вас сколько рубашек? О... Зачем мне нужна твоя ношенная рубашка? Да и новая не нужна, свои есть. У тебя аналогия несравнимая.
12:10:40 04-10-2025
От того, что "в северных и сибирских областях" станут изымать квартиры "в фонд государства", как-то увеличится население в этих самых "областях"? Ведь пустует жильё не просто так. А муниципалитет на какие деньги будет содержать эти пустующие квартиры?
В общем, очередная "депутатская инициатива" для отчётности.
16:28:06 04-10-2025
Кхм... (12:10:40 04-10-2025) От того, что "в северных и сибирских областях" станут изымат... Кхм..., государство, это такой пройдоха, найдет применение этим квартирам, от степени их ценности, доходные дома, квартиры для своих, ну а остальные в переселенческий фонд К чему катимся, то если у тебя десять штанов и трусов, доберутся и до них, совесть у государства позволяет это сделать.
15:26:11 04-10-2025
Взять все и поделить! - Наглядная демонстрация уровня наших депутатов!