В Госдуме предложили передавать пустые квартиры в счет государства

Власти намерены забирать квартиры, для того чтобы бороться с "домами-призраками"

В квартире / Фото: amic.ru

В Государственную Думу внесено предложение, направленное на урегулирование вопроса с так называемыми "домами-призраками". Согласно информации, предоставленной РИА Новости со ссылкой на депутата Александра Якубовского, рассматривается возможность конфискации квартир у лиц, имеющих долги по коммунальным платежам, а также передача неиспользуемого жилья в собственность государства.

«В некоторых регионах, особенно в северных и сибирских областях, мы наблюдаем значительное количество пустующих квартир. Речь идет о тысячах объектов, чья совокупная площадь достигает сотен тысяч квадратных метров», – подчеркнул он.

Депутат указал на то, что обстановка в каждом субъекте федерации отличается, и точные данные будут устанавливаться местными властями. Задача Думы, по его словам, заключается в создании законодательной базы, которая позволит муниципалитетам эффективно решать указанную проблему.