Банду из 39 автоподставщиков судят в Барнауле на одном процессе

Процесс стартовал в Индустриальном районном суде в конце ноября 2024 года

17 января 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

В Индустриальном районном суде Барнаула идет процесс по делу банды из 39 человек, которых обвиняют в организации автоподстав. Всех их судит одновременно один судья. Эту информацию amic.ru подтвердили в суде.

В основном всех подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), но у отдельных фигурантов дела есть обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другим частям статьи 159.5 УК РФ. По ч. 4 ст. 159.5 УР РФ максимальный срок наказания – до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, в деле заявлено десять представителей потерпевших.

В картотеке также есть информация об этом деле. Там сказано, что оно поступило в суд 17 октября 2024 года, первое судебное заседание состоялось 26 ноября 2024 года, а последнее – 15 января 2025 года. Следующее заседание состоится 20 января 2025 года.

"Да, действительно, у нас такое дело есть, это автоподставы. Будет долгий процесс, сейчас только начало. Это организованная группа", – прокомментировали в суде.

Подробности обещали сообщить позже.

Ранее в СМИ появлялась информация о пойманных автоподставщиках, однако о такой большой банде речи не шло. Возможно, речь идет о группе автоподставщиков, которые на протяжении 2021-2022 годов подстраивали ДТП на автомобиле Nissan Fuga на улице Малахова, на кольце возле магазина "Ашан". Злоумышленникам вменили мошенничество более чем на 50 млн рублей, их жертвами стали не менее 120 водителей. Задержанные подстраивали ДТП в Барнауле, затем обращались к страховщикам для получения выплат по ОСАГО, сообщал пресс-центр УК "Согласие".