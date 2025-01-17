Банду из 39 автоподставщиков судят в Барнауле на одном процессе
Процесс стартовал в Индустриальном районном суде в конце ноября 2024 года
17 января 2025, 07:15, Антон Дегтярев
В Индустриальном районном суде Барнаула идет процесс по делу банды из 39 человек, которых обвиняют в организации автоподстав. Всех их судит одновременно один судья. Эту информацию amic.ru подтвердили в суде.
В основном всех подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), но у отдельных фигурантов дела есть обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другим частям статьи 159.5 УК РФ. По ч. 4 ст. 159.5 УР РФ максимальный срок наказания – до 10 лет тюрьмы.
Кроме того, в деле заявлено десять представителей потерпевших.
В картотеке также есть информация об этом деле. Там сказано, что оно поступило в суд 17 октября 2024 года, первое судебное заседание состоялось 26 ноября 2024 года, а последнее – 15 января 2025 года. Следующее заседание состоится 20 января 2025 года.
"Да, действительно, у нас такое дело есть, это автоподставы. Будет долгий процесс, сейчас только начало. Это организованная группа", – прокомментировали в суде.
Подробности обещали сообщить позже.
Ранее в СМИ появлялась информация о пойманных автоподставщиках, однако о такой большой банде речи не шло. Возможно, речь идет о группе автоподставщиков, которые на протяжении 2021-2022 годов подстраивали ДТП на автомобиле Nissan Fuga на улице Малахова, на кольце возле магазина "Ашан". Злоумышленникам вменили мошенничество более чем на 50 млн рублей, их жертвами стали не менее 120 водителей. Задержанные подстраивали ДТП в Барнауле, затем обращались к страховщикам для получения выплат по ОСАГО, сообщал пресс-центр УК "Согласие".
08:01:39 17-01-2025
Данную схему можно было остановить на стадии замысла. Когда распивая пиво, ушлые ребята придумывал свой "бизнес". Когда ещё никто не пострадал. Допускаю даже первые 2-3 подставы этой шайкой. Но 120 ! Наверняка среди 39 бандитов есть сотрудники аваркома, страховой и ГИБДД.
08:38:17 17-01-2025
Гость (08:01:39 17-01-2025) Данную схему можно было остановить на стадии замысла. Когда ... Скорее всего не все среди этих 39.
А про бройлер коммент.. вы стали бы есть это гумно из них?
09:22:57 17-01-2025
Гость (08:01:39 17-01-2025) Данную схему можно было остановить на стадии замысла. Когда ... и 210-ю никто не нарисовал? Странно...
08:05:43 17-01-2025
На СВО этих поганцев, пусть кровью искупят. Или сразу на фарш и на "Алтайский бройлер" - больше пользы будет.
08:59:46 17-01-2025
Гость (08:05:43 17-01-2025) На СВО этих поганцев, пусть кровью искупят. Или сразу на фар... Вы путаете, это не наказание, а святой долг перед отечеством. Или вы дискредитируете мобилизованных?
08:58:12 17-01-2025
На сколько я помню основная претензия к ним , в том что они хорошо знали правила движения и пользовались этим. Вся "подстава" в неумении других водителей проезжать "кольцо" . А оплачивали всё это страховые компании. Когда приезжаешь кольца часто приходит понимание, что эти ребята делали наше общество лучше. Ведь теперь куча народу знают правила проезда кругового перекрестка.
09:01:59 17-01-2025
эта чертовозка с рулем в бардачке и пИтухами в салоне частенько промышяла.
на фугу железки сильно дороже, чем на ее европейский аналог.
думаю, что в этой схеме много участников, с разных сторон, кто привлекается в дтп
09:14:09 17-01-2025
Гость (09:01:59 17-01-2025) эта чертовозка с рулем в бардачке и пИтухами в салоне частен... А что они нарушили конкретно?
09:24:35 17-01-2025
Гость (09:14:09 17-01-2025) А что они нарушили конкретно?... например, показывали страховой несуществующие повреждения машины, полученные в другом месте, другой машиной такой же марки и цвета...
09:41:57 17-01-2025
1 (09:24:35 17-01-2025) например, показывали страховой несуществующие повреждения ма... Какое отношение это имеет к ситуации с кольцом?
09:15:24 17-01-2025
молодцы ребята, учили дурачков барнаульских по кольцам ездить
09:46:46 17-01-2025
гость (09:15:24 17-01-2025) молодцы ребята, учили дурачков барнаульских по кольцам ездит... Судя по реакции "этих" сильно больше. Да и убедиться в этом не сложно. Достаточно поехать по правилам любое "малаховское" кольцо и всё становится ясно. Не исключено, что скоро "они" разучатся ездить по светофорам и вас привлекут за то что вы знали, что ездить можно только на зелёный и воспользовались этим
04:45:06 18-01-2025
расстреляйте их умоляю