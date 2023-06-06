Синоптик назвала причину страшной жары в Алтайском крае
Спад температуры ожидается только 9-10 июня
06 июня 2023, 10:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аномально жаркая погода установилась в Алтайском крае, потому что до конца мая регион находился под влиянием прохладного антициклона, а затем на него стали влиять массы тёплого воздуха из Казахстана и Средней Азии. Об этом "Толку" сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Издание отмечает, что с 6 по 8 июня в Алтайском крае будет до +40 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди и грозы. Спад жары ожидается 9-10 числа.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно загорать, чтобы не вредить здоровью.
10:30:37 06-06-2023
обожаю жару, это правильное лето
10:33:51 06-06-2023
Спасибо за исчерпывающее научное объяснение
10:49:05 06-06-2023
Вон оно почему! Потому-что до этого холодно было!!!
10:57:13 06-06-2023
Гость (10:49:05 06-06-2023) Вон оно почему! Потому-что до этого холодно было!!!... +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:03:44 06-06-2023
Лето пришло, поэтому стало жарко. Зима придет - будет холодно. Чего непонятного?
11:12:27 06-06-2023
Жена мистера Очевидность в деле!
11:32:17 06-06-2023
Такое объяснение мог бы дать детсад овец, полнейшая деградация!
12:14:00 06-06-2023
Уф! Сразу полегчало, когда узнал, почему жарко. А то мучился вопросом...
12:46:01 06-06-2023
Деградация полнейшая.
14:06:24 06-06-2023
аааа.... а я думала сова.
15:03:13 06-06-2023
А может это используется пиндосами климатическое оружие за счет влияния мощного электромагнитного излучения системы HAARP на Аляске на ионосферу,на атмосферное электричество на дополнительную ионизацию атмосферы ,а это может приводить к движению ионизированных воздушных масс, а следовательно, к появлению в одних местах повышенного давления, в - других пониженного.Где пониженное давление, там солнечный поток с меньшими ослаблениями в атмосфере создает более высокую температуру на земле.Через какое-то время, в зону меньшего давления из зоны высокого атмосферного давления приходят облака и начинаются дожди. Видимо, скоро, если всё сгорит у нас , придут дожди, которые, может, всё зальют. Совсем недавно либерасты смеялись над словами И.В. Мичурина, который говорил, что мы не можем ждать милостей от Природы.Взять их у неё - вот наша задача.Но Мичурин говорил с точки зрения созидателя, а пиндосы, возможно, взяв кое-что у Природы, используют против человечества.Как обычно, что попадает в руки пиндосов, то идет против человека других стран.
15:24:49 06-06-2023
Владимир В. (15:03:13 06-06-2023) А может это используется пиндосами климатическое оружие за с... Где такую качественную травку заготавливаете?
15:43:43 06-06-2023
Владимир В. (15:03:13 06-06-2023) А может это используется пиндосами климатическое оружие за с... помедленнее пжалста, я записуваю.