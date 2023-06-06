Синоптик назвала причину страшной жары в Алтайском крае

Спад температуры ожидается только 9-10 июня

06 июня 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномально жаркая погода установилась в Алтайском крае, потому что до конца мая регион находился под влиянием прохладного антициклона, а затем на него стали влиять массы тёплого воздуха из Казахстана и Средней Азии. Об этом "Толку" сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Издание отмечает, что с 6 по 8 июня в Алтайском крае будет до +40 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди и грозы. Спад жары ожидается 9-10 числа.

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