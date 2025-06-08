Всю ночь в Алтайском крае будут бушевать сильные дожди и грозы

Также ожидаются шквалистый ветер и крупный град

08 июня 2025, 21:15, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

До конца дня 8 июня и всю ночь 9 июня Алтайский край будет во власти непогоды, сообщили в региональном МЧС.

"Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более до конца дня 8 июня с сохранением ночью 9 июня", – предупреждает РСЧС.

При сильном ветре жителей края призывают переждать непогоду в капитальном строении, а в случае если "укрытия" не нашлось, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям следует быть осторожными и внимательными.