Всю ночь в Алтайском крае будут бушевать сильные дожди и грозы
Также ожидаются шквалистый ветер и крупный град
08 июня 2025, 21:15, ИА Амител
Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
До конца дня 8 июня и всю ночь 9 июня Алтайский край будет во власти непогоды, сообщили в региональном МЧС.
"Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более до конца дня 8 июня с сохранением ночью 9 июня", – предупреждает РСЧС.
При сильном ветре жителей края призывают переждать непогоду в капитальном строении, а в случае если "укрытия" не нашлось, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям следует быть осторожными и внимательными.
22:13:43 08-06-2025
А ночью град разве бывает?
14:04:48 09-06-2025
Гость (22:13:43 08-06-2025) А ночью град разве бывает? ... конечно
14:07:47 09-06-2025
Гость (22:13:43 08-06-2025) А ночью град разве бывает? ... реже чем днем, но бывает