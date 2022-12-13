Барнаульцам объяснили, почему приходится долго ждать автобусы

Замглавы Барнаула Антон Шеломенцев по дорожному хозяйству отметил, что власти города и перевозчики пока не в состоянии победить недовыпуск — главную причину отсутствия на маршрутах необходимого количества общественного транспорта, пишет «Толк».

Шеломенцев подчеркнул, что малое количество транспорта отмечается не только на проблемных маршрутах, но и на некоторых обычных. В основном это происходит из-за дефицита кадров.

«Отсутствие квалифицированных кадровых водителей, и перевозчики меня поддержат, для нас самая характерная проблема. Мы запросили информацию в ГИБДД. Выяснилось, что число выданных водительских удостоверений с категорией D сегодня кратно сократилось по отношению к 2020 году», — рассказал замглавы города на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе.

Так, в 2022 году категорию D открыли только 39 водителей, в то время как два года назад выдали 90 удостоверений с «автобусной категорией». В итоге желающих работать водителем автобуса становится всё меньше.

Кроме того, не весь транспорт находится в исправном состоянии. Также не все автобусы выдержали крепкие морозы в конце осени и начале зимы. Ситуацию осложнило и качество дизельного топлива.

Ранее барнаульцы пожаловались на автобусы, которые ходят «в час по чайной ложке».