Барнаульцы жалуются на автобусы, которые ходят «в час по чайной ложке»

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Чёрное и Белое», что автобусы ходят по непонятному графику даже тогда, когда нет пробок.

«Хочется обратить внимание на работу маршрута № 18 в городе. Ходить стал безобразно. Стоишь на остановке и наблюдаешь, как маршруты 77, 34, 58, 54, 60 уходят по два, три, четыре раза, а свой № 18 дождаться не можешь. Мало того что с ВРЗ в сторону Солнечной поляны и Сулимы больше уехать ни на чём не можешь, так и ходит в час по чайной ложке», — возмутилась женщина.

По её словам, автобусы «или стоят на конечной, или тянутся потом, или летят как бешеные».

«Жалобы в диспетчерскую ничего не дают. Сегодня, например, один уже был у „Бии“, а следующий только отъехал с конечной на „Овчинке“. И пробки тут ни при чём. Некоторое время на конечной было целых два автобуса», — подчеркнула жительница города.

В комментариях к записи горожане отметили, что автобусы маршрута № 17 тоже не дождаться: «На карте он к остановке подъезжает и уезжает, а по факту — его нет».

По мнению барнаульцев, в городе стало меньше больших автобусов, а в маленьких ездить плохо из-за тесноты и духоты.