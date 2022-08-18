Барнаулец с торчащей из пакета коноплей не смог убежать от полиции

В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, шедшего вечером домой с наркосодержащим растением, сообщает региональное МВД.

«Внимание полицейских привлек молодой человек, следовавший с пакетом в руках, из которого торчали стебли растения, похожего на дикорастущую коноплю. Гражданин бросил пакет и попытался скрыться, но был задержан», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю в районе карьера в пригороде и хотел употребить лично. Экспертиза показала, что в пакете было около 500 гр.

Молодому человеку, который ранее не привлекался к ответственности, грозит до 10 лет лишения свободы за «хранение наркотических средств в крупном размере».