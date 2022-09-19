Барнаулка в устье обмелела так, что обнажились останки старого моста

Река Барнаулка в устье, находящемся в районе набережной, обмелела так, что можно увидеть основание старого моста через реку. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо и сделала несколько фотографий на память.

Обмелевшая Барнаулка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ранее amic.ru показал обмелевший Затон и инопланетную обстановку на обмелевшем барнаульском пляже, где люди из песка налепили морских звёзд — словно они не успели вернуться в воду, когда она резко отступила от берега.

Напомним, ещё в июле вода в Оби упала ниже отметки навигационного уровня — это произошло впервые за 30 лет. Виной всему — засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая.