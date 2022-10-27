«Больше соли». В разных частях Барнаула будут применять разные смеси и реагенты для уборки снега

В Барнауле дорожники этой зимой начнут применять более широкий спектр реагентов для уборки города от снега, сообщает мэрия.

«Большую часть городских магистралей, как и раньше, будут обрабатывать песко-соляной смесью с 15% содержанием соли. Её общее количество составляет 46,5 тыс. тонн, что на уровне средней потребности прошлых лет», — говорится в сообщении.

В центральной части Барнаула, где наблюдается более плотный автомобильный трафик из-за перекрытия строящегося моста, концентрацию соли в песко-соляной смеси увеличат до 20%.

На самых проблемных участках объезда путепровода — спуски и подъёмы — будут использовать песко-соляную смесь с заменой речного песка на песок из отсева дробления горных пород. Это «улучшит сцепные качества и увеличит механическое воздействие смеси на проезжую часть».

На тротуарах по центральным проспектам, а также на улицах Никитина, Партизанской, Молодёжной, Димитрова и Анатолия будут применять реагенты на основе материала «Бионорд», который плавит снег и лёд, при этом не оказывая вредного воздействия на почву, асфальтобетон и обувь.

Напомним, в Барнауле утром 24 октября дорожники активно очищали городские улицы от внезапно выпавшего снега.