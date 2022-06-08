В Барнауле ремонтируют Кавалерийскую улицу по нацпроекту

Ход работ по ремонту проезжей части улицы Кавалерийской в Барнауле проверили депутаты городской думы и активисты партии «Единая Россия».

Кто вышел на проверку?

Как сообщили в администрации Барнаула, в выездном совещании на улице Кавалерийской приняли участие первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко, руководитель МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула Андрей Курышин, председатель комитета по законности и местному самоуправлению, депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев и представитель подрядной организации ООО «Патай».

Что будет сделано на Кавалерийской?

Её полностью отремонтируют — от дома № 1 до пересечения с улицей Юрина, сообщил Андрей Курышин, руководитель МБУ «Автодорстрой» Барнаула.

Он отметил, что на данный момент подрядчик провёл фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и переходит ко второму этапу.

А это — укладка выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия. Кроме того, вдоль улицы отремонтируют — а там где не было обустроят — пешеходные тротуары, установят бордюрные камни и поребрики.

Микрорайон, где пролегает улица Кавалерийская, густонаселён, а по самой улице проходит четыре маршрута общественного транспорта, поэтому её капитальный ремонт — это очень важное решение, которое сделает проживание людей более комфортным, подчеркнул Евгений Авраменко, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

«Это улучшит дорожную и транспортную ситуацию в этой части города», — сказал он.

Зачем депутаты выезжали с проверкой?

По поручению секретаря Барнаульского отделения «Единой России», главы города Вячеслава Франка. Он распорядился, чтобы активисты партии и депутаты городской думы контролировали все этапы ремонтных и благоустроительных работ по проекту «Безопасные качественные дороги».

Добавим, что во время выездного совещания депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев отметил, что с каждым годом в краевой столице дороги становятся всё лучше. Причём речь идёт не только о главных магистралях, но и улицах с меньшим потоком движения.