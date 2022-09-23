«К нам началось паломничество». Как выглядит двор в Барнауле, который сделали по нацпроекту

В Барнауле начали принимать дворы, которые были благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Первым стала территория у дома № 16 на улице Веры Кащеевой. Двор получил акт приёмки 22 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Примечателен этот двор ещё и тем, что жители решили не ограничиваться «минимальным набором», который предлагается по нацпроекту, и приняли участие в софинансировании: вложили в благоустройство территории ещё 300 тысяч рублей.

«Нашему дому почти 40 лет, почти всё во дворе пришло в негодность — асфальт, детские игровые комплексы. Когда мы узнали о городской программе в рамках нацпроекта „Жильё и городская среда“, приложили все силы, чтобы в неё попасть», — объясняет домком Анна Кузмина.

Фото: Андрей Чурилов / «Вечерний Барнаул»

Что сделано во дворе

Вдоль дома обустроен тротуар — раньше его не было, и жильцам приходилось ходить по проезжей части. Заасфальтировали строители ещё одну дорожку — там, где удобнее и привычнее ходить было людям. Позаботились и об автомобилистах: отремонтировали дорогу вдоль дома и с внешней стороны.

Но самое главное, чему радуются дети и их родители, — это отремонтированной детской площадке. Сейчас здесь собирается ребятня со всей округи.

Фото: Андрей Чурилов / «Вечерний Барнаул»

«Когда сделали детскую площадку, началось паломничество детворы со всех окрестных дворов. Теперь здесь стоят скамейки, мамы с удобством могут присматривать за детьми, есть где отдохнуть и пожилым людям. Очень всем нравится вечернее освещение перед подъездами», — рассказывает Анна Кузмина.

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Люди настолько вдохновились результатом работы, что организовали субботник и привели в порядок сквер рядом с домом. Теперь здесь также можно культурно отдыхать.

По словам экспертов, самой дорогостоящей работой в этом дворе является укладка нового асфальта. Но людей привлекает не он, а новая детская площадка.

Фото: Андрей Чурилов / «Вечерний Барнаул»

«90% стоимости всей работы в этом дворе — это новый асфальт и тротуары, но показательна именно детская площадка, без этого весь проект смотрится уже не так», — улыбается заместитель председателя комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.

Подрядчик отмечает, что работы по благоустройству двора начались в апреле — позволила хорошая погода. Всё удалось сделать быстро. А жители довольны и качеством.

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«Мы параллельно увязали нашу работу с поставкой оборудования для детских и спортивных площадок, урн и скамеек, ограждения. Мы работаем на объектах благоустройства дворов уже не первый год, — подчеркнул он. — К замечаниям жителей прислушиваемся.

Фото: Андрей Чурилов / «Вечерний Барнаул»

Сколько дворов Барнаула отремонтировано по нацпроекту

Всего в 2022 году по национальному проекту планировалось отремонтировать 65 дворовых территорий. На 52 из них установлены детские и спортивные площадки, на остальных есть либо парковки, либо что-то другое, но также требующее софинансирования жителей, рассказал Алексей Пахоменко.

В настоящий момент благоустроены уже 62 территории. В трёх дворах работы продолжаются. Планируют их закончить до конца сентября.

Организация, которая осуществляет технический надзор, провела контроль качества и объёмов выполненных работ на большинстве объектов.