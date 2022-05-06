В Барнауле возобновили движение транспорта на перекрестке пр. Комсомольского и ул. Молодежной

В Барнауле завершились ремонтные работы на перекрёстке проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной. Движение транспорта на этом участке возобновилось, сообщает мэрия.

С 2 мая по вечер 5-го проезд в этом месте перекрывали из-за работ по замене участка тепломагистрали. Также в этот период у жителей близлежащих домов отключали горячую воду.

Планировалось, что ремонт продлится до 6 мая, однако энергетикам удалось завершить его чуть раньше.

Ранее сообщалось, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции моста на Новом рынке.