В Барнауле возобновили движение транспорта на перекрестке пр. Комсомольского и ул. Молодежной
Энергетики завершили ремонтные работы на участке
6 мая 2022, 07:50, Никита Черников
В Барнауле завершились ремонтные работы на перекрёстке проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной. Движение транспорта на этом участке возобновилось, сообщает мэрия.
С 2 мая по вечер 5-го проезд в этом месте перекрывали из-за работ по замене участка тепломагистрали. Также в этот период у жителей близлежащих домов отключали горячую воду.
Планировалось, что ремонт продлится до 6 мая, однако энергетикам удалось завершить его чуть раньше.
Ранее сообщалось, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции моста на Новом рынке.
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