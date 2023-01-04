Вангующий мишка. Чем был известен медведь Жора, умерший в Барнауле

Накануне стало известно о смерти гималайского медведя в барнаульском зоопарке. Он скончался незадолго до рождения своих медвежат

04 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

3 января директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал о смерти от болезни легендарного гималайского медведя Жорика. После Нового года у супруги Жоры — медведицы Даши — родились два их совместных медвежонка. Рассказываем, чем был известен умерший медведь.

Мишка-предсказатель

Жора появился в барнаульском зоопарке в начале прошлого десятилетия. И уже в 2012 году он прославился в качестве предсказателя. 9 июня на стадионе спортшколы Алексея Смертина собрались любители футбола, чтобы в фан-зоне совместно посмотреть матч чемпионата Европы между сборными Чехии и России. Перед началом игры к публике вывели Жорика, ему показали два флага — наш и чешский, чтобы определить, кто победит. Мишка выбрал российский триколор и угадал.

Как рассказывала тогда «Интерфаксу» пресс-секретарь спортшколы Екатерина Устинова, это было не первое удачное предсказание медведя. Годом ранее он уже предсказывал итоги встреч местных футбольных команд.

Медведь-метеоролог

В 2014 году Жорика представили в качестве главного метеоролога зоопарка, своего рода сурка, который предсказывает весну. Тогда в феврале во время оттепели он проснулся и, не смотря на 30-градусный мороз, стал бодро ходить по вольеру — почувствовал приближение нового времени года.

«По биоритмике медведи точно чувствуют приближение весны, — говорил тогда сотрудник зоопарка Павел Резниченко. — Для нас стало неожиданностью, что 7 февраля в обед Жорик вышел из своей берлоги, слегка полусонный, голодный, но здоровый. Накормили его морковкой и яблоками, это у него в числе любимых лакомств, ещё даём каши».

Медвежья любовь

Первая встреча с медведицей Дашей у Жоры произошла не очень удачно. Осенью 2014 года в его вольер подселили приобретённую зоопарком медведицу из Северска. Та взяла и выгнала медведя из его домика. Пришлось строить Жорику новый дом.

Они какое-то время привыкали друг к другу, а Жора даже не ложился в зимнюю спячку. Даша к нему стала захаживать, он её «простил» и зажили медведи «гостевым браком», как говорил тогда Сергей Писарев.

А накануне Дня всех влюблённых, уже в феврале 2015-го, Дашу и Жорика застали обнимающимися.

Другие истории о Жорике

Медведь слыл сладкоежкой. Когда он ещё был маленьким, с ним любили фотографироваться посетители. Зоотехник барнаульского зверинца Евгения Сургаева рассказывала о своём любимце, что когда тот был медвежонком, она с ним гуляла по зоосаду. Посетители просили сфотографироваться с Жорой. Евгения и мишка были не против, но фотографировались за определённую плату — мороженое для медведя.

А ещё портрет Жоры украсил один из городских автобусов. В 2020 году на окнах одного из барнаульских рейсовых автобусов поместили портреты зверей из нашего зоопарка. Есть там и фото Жорика.

А в сентябре того же года в зоопарк подкинули нового Жорика. У ворот зверинца появилась коробка с этим именем на боку. Когда работники открыли её, там сидел молодой журавль.