Барнаульцам напомнили, где можно запускать салюты и как делать это безопасно

Легально устроить фейерверки можно на 14 площадках в черте города

31 декабря 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Жителям Барнаула напомнили, где и как можно безопасно устраивать фейерверки. Об этом сообщили в городской администрации.

Как безопасно запускать салюты?

Покупать и использовать пиротехнику в Барнауле не запрещено, но при этом важно соблюдать ряд правил: 

  • перед запуском салюта заблаговременно выбрать место, желательно днем;
  • над участком не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий;
  • зрители должны находиться с одной стороны участка на расстоянии более 30–50 метров;
  • нельзя использовать пиротехнику вблизи аэропортов, общественных мест, памятников архитектуры, на стадионах, сценических и спортивных площадках, а поблизости от культурных заведений и кладбищ;
  • нельзя запускать фейерверки рядом с жилыми домами, в закрытых помещениях, квартирах, офисах и в местах массового пребывания людей.
А где можно запускать салюты?

Всего в Барнауле есть 14 площадок для проведения фейерверков.

Железнодорожный район: 

  • площадь Сахарова.

Октябрьский район: 

  • сквер имени Германа Титова.

Ленинский район:

  • площадь Мира;
  • поселок Научный Городок, ул. Научный Городок, 9;
  • площадь перед зданием Научногородской сельской администрации.

Индустриальный район:

  • сквер на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной;
  • сквер южнее здания по улице Новосибирской, 14б.

Центральный район:

  • сквер западнее дома по проспекту Красноармейскому, 63;
  • село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;
  • поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;
  • поселок Центральный, улица Мира, 13;
  • поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;
  • поселок Ягодное, улица Центральная, 63;
  • рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;
  • микрорайон Затон, улица Водников, 12м.

«При возникновении пожара немедленно нужно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01 (с мобильного телефона – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112», – предупредили в администрации города.

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцам рассказали, где можно запускать фейерверки в городской черте

В ряде случаев использование пиротехники на определенных участках полностью запрещено
