Легально устроить фейерверки можно на 14 площадках в черте города

31 декабря 2025, 16:40, ИА Амител

Жителям Барнаула напомнили, где и как можно безопасно устраивать фейерверки. Об этом сообщили в городской администрации.

Как безопасно запускать салюты?

Покупать и использовать пиротехнику в Барнауле не запрещено, но при этом важно соблюдать ряд правил:

перед запуском салюта заблаговременно выбрать место, желательно днем;

над участком не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий;

зрители должны находиться с одной стороны участка на расстоянии более 30–50 метров;

нельзя использовать пиротехнику вблизи аэропортов, общественных мест, памятников архитектуры, на стадионах, сценических и спортивных площадках, а поблизости от культурных заведений и кладбищ;

нельзя запускать фейерверки рядом с жилыми домами, в закрытых помещениях, квартирах, офисах и в местах массового пребывания людей.

А где можно запускать салюты?

Всего в Барнауле есть 14 площадок для проведения фейерверков.

Железнодорожный район:

площадь Сахарова.

Октябрьский район:

сквер имени Германа Титова.

Ленинский район:

площадь Мира;

поселок Научный Городок, ул. Научный Городок, 9;

площадь перед зданием Научногородской сельской администрации.

Индустриальный район:

сквер на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной;

сквер южнее здания по улице Новосибирской, 14б.

Центральный район:

сквер западнее дома по проспекту Красноармейскому, 63;

село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;

поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;

поселок Центральный, улица Мира, 13;

поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;

поселок Ягодное, улица Центральная, 63;

рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;

микрорайон Затон, улица Водников, 12м.