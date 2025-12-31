Барнаульцам напомнили, где можно запускать салюты и как делать это безопасно
Легально устроить фейерверки можно на 14 площадках в черте города
31 декабря 2025, 16:40, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Жителям Барнаула напомнили, где и как можно безопасно устраивать фейерверки. Об этом сообщили в городской администрации.
Как безопасно запускать салюты?
Покупать и использовать пиротехнику в Барнауле не запрещено, но при этом важно соблюдать ряд правил:
- перед запуском салюта заблаговременно выбрать место, желательно днем;
- над участком не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий;
- зрители должны находиться с одной стороны участка на расстоянии более 30–50 метров;
- нельзя использовать пиротехнику вблизи аэропортов, общественных мест, памятников архитектуры, на стадионах, сценических и спортивных площадках, а поблизости от культурных заведений и кладбищ;
- нельзя запускать фейерверки рядом с жилыми домами, в закрытых помещениях, квартирах, офисах и в местах массового пребывания людей.
А где можно запускать салюты?
Всего в Барнауле есть 14 площадок для проведения фейерверков.
Железнодорожный район:
- площадь Сахарова.
Октябрьский район:
- сквер имени Германа Титова.
Ленинский район:
- площадь Мира;
- поселок Научный Городок, ул. Научный Городок, 9;
- площадь перед зданием Научногородской сельской администрации.
Индустриальный район:
- сквер на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной;
- сквер южнее здания по улице Новосибирской, 14б.
Центральный район:
- сквер западнее дома по проспекту Красноармейскому, 63;
- село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;
- поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;
- поселок Центральный, улица Мира, 13;
- поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;
- поселок Ягодное, улица Центральная, 63;
- рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;
- микрорайон Затон, улица Водников, 12м.
«При возникновении пожара немедленно нужно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01 (с мобильного телефона – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112», – предупредили в администрации города.
04:54:36 01-01-2026
Хорош бредить
05:39:24 01-01-2026
Себе напомните что, перед тем, как покакать необходимо трусы снять, чтобы стиралка потом не напрягалась лишний раз