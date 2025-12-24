Барнаульцам рассказали, где можно запускать фейерверки в городской черте

В ряде случаев использование пиротехники на определенных участках полностью запрещено

24 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула в преддверии новогодних праздников напомнили жителям краевой столицы о правилах использования пиротехники и местах, где разрешен запуск фейерверков. В городской администрации сообщили, что на территории Барнаула определены 14 официальных площадок, предназначенных для запуска салютов.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что покупка и применение пиротехнических изделий в городе не запрещены, однако их использование регулируется нормативными актами. Эти требования касаются не только самих изделий, но и территорий, где допускается запуск фейерверков. В ряде случаев использование пиротехники на определенных участках полностью запрещено.

Жителям напомнили, что место для запуска салюта следует выбирать заранее, в светлое время суток. Оно должно располагаться на открытой местности, вдали от деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Зрителям рекомендуется находиться с одной стороны площадки на расстоянии от 30 до 50 метров от точки запуска. Использование пиротехнических изделий категорически запрещено вблизи аэропортов, в общественных местах, у памятников архитектуры, на стадионах, летних сценах и спортивных площадках, а также рядом с культурными учреждениями и кладбищами. Особую осторожность следует соблюдать при запуске салютов в жилых районах. Кроме того, пиротехника не должна применяться в закрытых помещениях, квартирах, офисах и местах массового скопления людей.

На территории Барнаула существует 14 площадок, где официально разрешается запускать салюты.

1. Железнодорожный район:

площадь Сахарова.

2. Октябрьский район:

сквер имени Германа Титова.

3. Ленинский район:

улица Георгия Исакова, площадь Мира;

поселок Научный Городок, улица Научный Городок, 9 (площадь перед зданием Научногородской сельской администрации).

4. Индустриальный район:

сквер на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной;

сквер южнее здания по улице Новосибирской, 14б.

5. Центральный район:

сквер западнее дома по проспекту Красноармейскому, 63;

село Лебяжье, зона отдыха с южной стороны здания по улице Центральной, 65а;

поселок Мохнатушка, улица Клубная, 40;

поселок Центральный, улица Мира, 13;

поселок Черницк, улица Новостройка, 2а;

поселок Ягодное, улица Центральная, 63;

рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 21;

микрорайон Затон, улица Водников, 12м.

Ранее сообщалось, что за нарушение правил использования пиротехники в России грозят административные штрафы до 50 тысяч рублей. Запускать пиротехнику можно только с 16 лет.