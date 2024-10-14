Надвигается потепление. Какая погода будет на Алтае до 20 октября и растает ли снег?

Синоптик рассказал, какие сюрпризы готовит погода для жителей Алтайского края

14 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Автомобиль во льду / Фото: amic.ru

На большей части Алтайского края в минувшие выходные установился снежный покров. Самые обильные осадки в виде дождя, снега и ледяной крупы шли в Баево и Алейске: днем 12 октября их выпало по 14 мм. В Барнауле нападало 10 мм смешанных осадков. Однако уже в ближайшие дни на фоне потепления снег растает, об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.

"На этой рабочей неделе ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -10°C, однако днем ожидается оттепель. Так, в период с 15 по 17 октября воздух прогреется от +3 до +9°C. Такие же положительные отметки ожидаются 18 и 19 числа, а местами столбики термометров поднимутся до +14°C. При этом рабочая неделя пройдет преимущественно без осадков. На фоне положительных температур временный снежный покров разрушится", – рассказали синоптики.