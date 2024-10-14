Надвигается потепление. Какая погода будет на Алтае до 20 октября и растает ли снег?
Синоптик рассказал, какие сюрпризы готовит погода для жителей Алтайского края
14 октября 2024, 15:15, ИА Амител
На большей части Алтайского края в минувшие выходные установился снежный покров. Самые обильные осадки в виде дождя, снега и ледяной крупы шли в Баево и Алейске: днем 12 октября их выпало по 14 мм. В Барнауле нападало 10 мм смешанных осадков. Однако уже в ближайшие дни на фоне потепления снег растает, об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.
"На этой рабочей неделе ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -10°C, однако днем ожидается оттепель. Так, в период с 15 по 17 октября воздух прогреется от +3 до +9°C. Такие же положительные отметки ожидаются 18 и 19 числа, а местами столбики термометров поднимутся до +14°C. При этом рабочая неделя пройдет преимущественно без осадков. На фоне положительных температур временный снежный покров разрушится", – рассказали синоптики.
16:06:57 14-10-2024
Обычно первый снег тает, а на постоянку, как правило через месяц ляжет.
16:45:25 14-10-2024
Гость (16:06:57 14-10-2024) Обычно первый снег тает, а на постоянку, как правило через м... ЧЕРЕЗ 40 ДНЕЙ
16:25:17 14-10-2024
снег потает - снова будет катастрофа. но чуть другая. но катастрофа. и опять.
стабильность.
18:36:15 14-10-2024
вот жаль в России не бывает круглый год лето, было бы интересно 31 декабря наряжать ёлку, не под минус 20 а то и 40. А под плюс скажем от 20 до 25.
22:52:02 14-10-2024
арабская погода (18:36:15 14-10-2024) вот жаль в России не бывает круглый год лето, было бы интере... Вы негр?
23:42:51 14-10-2024
арабская погода (18:36:15 14-10-2024) вот жаль в России не бывает круглый год лето, было бы интере... Это вам надо в краснодарский край ну или в запорожскую область