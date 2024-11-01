В новом свадебном сезоне будет шесть дат с уникальным сочетанием цифр

01 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Супруги / Фото: unsplash.com / Thomas Curryer

Для молодоженов, которым важно красивое сочетание цифр, в 2025 году есть шесть красивых дат для торжества. Об этом сообщает Управление юстиции Алтайского края.

Органы ЗАГС Алтайского края активно принимают заявления о регистрации брака в 2025 году. Их можно подать не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты.

У будущих супругов есть возможность выбрать красивую дату для проведения торжества. В 2025 году их будет шесть:

25.01.2025 (суббота);

25.04.2025 (пятница);

05.05.2025 (понедельник);

25.05.2025 (воскресенье);

25.07.2025 (пятница);

25.10.2025 (суббота).

Управление юстиции Алтайского края напоминает, что молодожены могут зарегистрировать брак в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая.