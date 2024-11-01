Барнаульцам рассказали о красивых датах для бракосочетания в 2025 году
В новом свадебном сезоне будет шесть дат с уникальным сочетанием цифр
01 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
Супруги / Фото: unsplash.com / Thomas Curryer
Для молодоженов, которым важно красивое сочетание цифр, в 2025 году есть шесть красивых дат для торжества. Об этом сообщает Управление юстиции Алтайского края.
Органы ЗАГС Алтайского края активно принимают заявления о регистрации брака в 2025 году. Их можно подать не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты.
У будущих супругов есть возможность выбрать красивую дату для проведения торжества. В 2025 году их будет шесть:
- 25.01.2025 (суббота);
- 25.04.2025 (пятница);
- 05.05.2025 (понедельник);
- 25.05.2025 (воскресенье);
- 25.07.2025 (пятница);
- 25.10.2025 (суббота).
Управление юстиции Алтайского края напоминает, что молодожены могут зарегистрировать брак в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая.
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