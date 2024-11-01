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Барнаульцам рассказали о красивых датах для бракосочетания в 2025 году

В новом свадебном сезоне будет шесть дат с уникальным сочетанием цифр

01 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Супруги / Фото: unsplash.com / Thomas Curryer
Супруги / Фото: unsplash.com / Thomas Curryer

Для молодоженов, которым важно красивое сочетание цифр, в 2025 году есть шесть красивых дат для торжества. Об этом сообщает Управление юстиции Алтайского края.

Органы ЗАГС Алтайского края активно принимают заявления о регистрации брака в 2025 году. Их можно подать не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты.

У будущих супругов есть возможность выбрать красивую дату для проведения торжества. В 2025 году их будет шесть:

  • 25.01.2025 (суббота);
  • 25.04.2025 (пятница);
  • 05.05.2025 (понедельник);
  • 25.05.2025 (воскресенье);
  • 25.07.2025 (пятница);
  • 25.10.2025 (суббота).

Управление юстиции Алтайского края напоминает, что молодожены могут зарегистрировать брак в залах Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая.

Комментарии 4

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Гость

21:59:22 01-11-2024

Почему на фото сфотаны левые руки. Сразу намёк на развод🤣🤣🤣

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Саня

23:35:17 01-11-2024

А люди дебилы не знают красивых дат. Новости супер

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Игорь

05:57:36 02-11-2024

Свадьба в мае - к скорому разводу или всю жизнь маяться будешь.

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Гость

06:55:15 02-11-2024

Н-да... Управление юстиции скатилось до определения красивых дат.

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