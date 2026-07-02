Барнаульцев приглашают "полетать" над водой. Цены и ограничения

Такую услугу предоставляют на пляже "Водный мир"

02 июля 2026, 19:45, ИА Амител

Полеты на флайборде в Барнауле / Фото: "Авито"

У жителей Барнаула появился новый вид отдыха — "полеты" над водой.

Как указали в объявлении на "Авито", на пляже "Водный мир" работает единственный в городе флайборд. С помощью мощных водных потоков человек поднимается на высоту до 12 метров и "парит" над водоемом.

Перед стартом отдыхающие проходят инструктаж, первый подъем проводят спустя несколько минут обучения. Все это время инструкторы с опытом от трех до семи лет будут рядом, всю необходимую экипировку предоставляют.

«Отличный вариант для подарка, свидания, дня рождения или компании друзей», — отметили в объявлении.

Стоимость

Один полет (20–30 минут) — 5 тыс. рублей;

два полета — 8 тыс. рублей.

Есть подарочные карты — по 5 тыс. рублей.

Ограничения