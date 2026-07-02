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Барнаульцев приглашают "полетать" над водой. Цены и ограничения

Такую услугу предоставляют на пляже "Водный мир"

02 июля 2026, 19:45, ИА Амител

Полеты на флайборде в Барнауле / Фото: "Авито"

У жителей Барнаула появился новый вид отдыха — "полеты" над водой.

Как указали в объявлении на "Авито", на пляже "Водный мир" работает единственный в городе флайборд. С помощью мощных водных потоков человек поднимается на высоту до 12 метров и "парит" над водоемом. 

Перед стартом отдыхающие проходят инструктаж, первый подъем проводят спустя несколько минут обучения. Все это время инструкторы с опытом от трех до семи лет будут рядом, всю необходимую экипировку предоставляют. 

«Отличный вариант для подарка, свидания, дня рождения или компании друзей», — отметили в объявлении. 

Стоимость

  • Один полет (20–30 минут) — 5 тыс. рублей;
  • два полета — 8 тыс. рублей.

Есть подарочные карты — по 5 тыс. рублей.

Ограничения

  • Вес до 120 кг;
  • возраст — от 12 лет и старше.

Барнаул лето отдых и развлечения
       

Комментарии 7

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Гость

22:14:30 02-07-2026

Не забудьте застраховаться перед таким полетом. Травмы очень часто можно получить.

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Гость

07:35:58 03-07-2026

Гость (22:14:30 02-07-2026) Не забудьте застраховаться перед таким полетом. Травмы очень... Дома сиди. А то на лестнице ненароком оступишься и вот тебе травма!

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Musik

08:11:13 03-07-2026

Гость (07:35:58 03-07-2026) Дома сиди. А то на лестнице ненароком оступишься и вот тебе ... И от домашней кошки избавьтесь если есть - вдруг бешеная.

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Гость

09:00:42 03-07-2026

Musik (08:11:13 03-07-2026) И от домашней кошки избавьтесь если есть - вдруг бешеная. ... Еще на улице растут деревья, которые упасть могут. А также ездят авто, велосипеды и самокаты

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Гость

10:50:02 03-07-2026

Гость (09:00:42 03-07-2026) Еще на улице растут деревья, которые упасть могут. А также е...
Минусят "грации", которых грузовой лифт с трудом поднимает? Да, таких все больше и больше становится.

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Гость

11:00:25 03-07-2026

Всех карасей на фарш перемололи водометами.

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Гость

15:07:18 03-07-2026

Если упасть горизонтально, то тебя вобьет головой в бортик/берег или это как-то предусмотрено инженерами?

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