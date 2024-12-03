В Барнауле срок перекрытия двух улиц продлят до Нового года из-за "отставания"

В городе ведутся масштабные работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения

03 декабря 2024, 18:40, ИА Амител

Совещание по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения / Фото: barnaul.org

В Барнауле как минимум до 29 декабря необходимо продлить срок перекрытия улиц Восточной и Новороссийской, сообщает мэрия.

Напомним, в городе идет реконструкция сетей в рамках инвестпроекта "Меланжист Алтая", который оценивается в сумму порядка 20 млрд рублей. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит также обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.

К первому этапу подрядчик ООО "СоюзДонСтрой" приступил 16 июня. Работы организованы на трех участках:

на первом участке (улица Сельскохозяйственная – Павловский тракт – улица Новороссийская) проложено 535,3 метра водопроводной трубы;

на втором участке (проспект Калинина – улица Аносова – проспект Ленина) проложена водопроводная сеть протяженностью 705,6 метра, проводится монтаж камер, ограничение движения по четной стороне улицы Аносова снято;

на третьем участке (улица Телефонная – улица Восточная – улица Новороссийская) построен водопровод протяженностью 872 метра.

При этом на участке по улице Новороссийской от улицы Гущина до улицы Аэродромной (370 метров) к работам не приступали.

"Завершить здесь работы подрядчик обязуется до 29 декабря, в связи с чем сроки перекрытия проезжих частей улиц Восточной и Новороссийской необходимо продлить. Для ликвидации отставания сформирован новый график, количество техники и рабочих будет регулироваться с учетом производственной необходимости", – отметил заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Напомним, срок перекрытия улицы Новороссийской уже продлевали в октябре – до 1 декабря.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин поручил держать на особом контроле сроки исполнения подрядчиком графика проведения работ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.