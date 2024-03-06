В Барнауле ищут подрядчика на благоустройство парка "Юбилейный" за 132 млн рублей

Третий этап преображения общественного пространства должен завершиться в октябре

06 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Благоустройство парка / Фото проекта: barnaul.org

В Барнауле в 2024 году стартует третий этап благоустройства самого большого городского парка "Юбилейный", сообщает мэрия.

"В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации для выполнения работ. Итоги электронного аукциона подведут 15 марта. Максимальная цена контракта составляет более 132 млн рублей", – рассказали власти.

Подрядчику необходимо будет обустроить зоны для активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Также здесь продолжится благоустройство пешеходных дорожек.

"Работы планируется завершить до середины октября", – подчеркнули в мэрии.

За два предыдущих этапа в парке обновили входную группу, обустроили центральную аллею, пешеходные дорожки и велодорожку протяжностью более 3 тыс. метров, смонтировали освещение и видеонаблюдение, высадили новые деревья и кустарники, установили туалетный модуль.

Ранее amic.ru рассказал, какие работы осталось сделать в барнаульском парке "Юбилейный", и показал, как выглядит территория в конце второго этапа благоустройства.