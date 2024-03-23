В Барнауле пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Богослужение состоится у часовни Святой Татианы

23 марта 2024, 13:01, ИА Амител

Часовня Святой Татианы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 23 марта пройдет панихида по жертвам теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Красногорска, где погибли более 60 человек. Заупокойное богослужение состоится в 13:30 и 14:30 у часовни Святой Татианы около главного корпуса Алтайского государственного технического университета.

Об этом amic.ru сообщил настоятель часовни, священник Покровского кафедрального собора иерей Александр Микушин.

"Случившееся в городе Красногорске Московской области... Я могу сказать только одно. Не переживайте, будьте сдержанны и молитесь за усопших и о том, чтобы тот, кто жив, кто пострадал, кто сейчас находится в госпитале, чтобы они быстрее поправились. Тот, кто это сделал, он рассчитывает на то, чтобы взбудоражить общество. И мы не должны поддаваться, чтобы они достигли своих целей. Мы должны быть сдержанны, должны быть спокойны, мы не должны выходить из себя и [должны] молиться и ждать, что виновные будут наказаны, и их ждет справедливое наказание", – сказал он.

Фото: amic.ru, правительство Алтайского края

Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске ворвались террористы и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник". После этого в здании прогремели взрывы и начался крупный пожар. Погибли более 60 человек, еще свыше 100 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В регионах России тем временем отменяются массовые мероприятия.