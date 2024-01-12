НОВОСТИОбщество

Барнаульцы путаются в ценах за проезд в маршрутках и платят больше, чем нужно

При этом водители берут деньги, зная, что стоимость проезда меньше на пять рублей

12 января 2024, 14:49, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Барнаула рассказала amic.ru, что после повышения стоимости проезда на некоторых маршрутах возникла ситуация, что и на других линиях, где цену не повышали, люди начали платить больше необходимого.

"Столкнулась с такой ситуацией: люди стали путать, сколько стоит проезд в разных маршрутках, поэтому иногда переводят больше, чем надо", – рассказала читательница.  

Напомним, на некоторых нерегулируемых маршрутах с 1 января цена проезда выросла до 35 рублей, при этом на регулируемых она осталась прежней – 30 рублей. По словам читательницы, некоторые пассажиры где-то услышали о повышении стоимости проезда и, не разбираясь, начали везде платить больше.

"Водители зачастую молчат и берут 35 рублей. Ничего они не говорят и когда им переводом отправляют 35 рублей, хотя нельзя переводить", – отметила жительница Барнаула.

Она посоветовала барнаульцам внимательно смотреть на объявления в автобусах, а водителям пожелала быть честными.

Ранее amic.ru рассказал, в каких барнаульских маршрутках выросла плата с 1 января 2024 года. Что касается повышения стоимости проезда во всем общественном транспорте Барнаула, то этот вопрос сейчас обсуждается.

Фото:

В Барнауле водитель маршрутки назвал пассажирку недовольной тварью

Женщина оплатила проезд переводом, но шофер этого не увидел и устроил истерику
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

14:58:15 12-01-2024

Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидатор. Правило №2- платить только картой Правило №3- никогда никому незнакомому ничего не переводить на карту.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:16 12-01-2024

Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Отличное правило. Но я работаю там где ездит только убогий 18-й . а там нет терминал. Плачу наличкой

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:24 12-01-2024

Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:17 12-01-2024

Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... Альтернативы 58 тоже нет. Валидаторов тоже нет. Совпадение?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:31 12-01-2024

Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... Есть. Я в нем вообще транспортной картой оплачиваю. Прячет, наверное

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:03 15-01-2024

Гость (18:59:31 12-01-2024) Есть. Я в нем вообще транспортной картой оплачиваю. Прячет, ... В 41вых не во всех есть терминалы. В 58 если и есть то в единицах. И получается, ТК (брелок) купил, денег в него положил - а если наличку дома забыл - ехать Х...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
..

17:00:02 15-01-2024

Гость (11:53:03 15-01-2024) В 41вых не во всех есть терминалы. В 58 если и есть то в еди... Есть у всех официалов, у кого нет-те с улицы,бомбилы, их вообще не должно быть на маршруте, нигде!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RASTAMAN

20:19:56 12-01-2024

Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... ЕСТЬ валидатор в 41-м ПАЗике.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:39 15-01-2024

Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... на 41 есть

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:41 12-01-2024

Чаевые водителю. Что не так то?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:20 12-01-2024

Гость (15:04:41 12-01-2024) Чаевые водителю. Что не так то?... А он не описается?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:07:57 12-01-2024

а как можно платить больше того, что забито в терминале? ах, да, терминалов же в автобусах нет!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:33 12-01-2024

Че как маленькие то ? путаются они. Подходите суете водиле 100-200 рублей (можно и 500) и уходите пешком куда нужно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:52:43 12-01-2024

В .П. прекрати уже вакханалию цен на всё,может хватит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:53 12-01-2024

Сделайте уже единую цену 50 руб на всех маршрутах и путаницы не будет, и удобно платить будет

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

16:47:42 12-01-2024

Безнал только безнал

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:16 12-01-2024

Гена (16:47:42 12-01-2024) Безнал только безнал... пофик нал или безнал. надо сделать так, что бы каждый пассажир был учтен, а как он рассчитался не важно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:09 12-01-2024

Щас корупционера посадили . Откатов не будет. Ценник можно до 20 ₽ отпускать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:57 12-01-2024

Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Сегодня в маршрутке 144 есть валидатор, спрашиваю водителя "Можно ли оплатить проезд транспортной картой? - Ответил, что нельзя, только банковской картой" ОБМАНУЛ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:29 12-01-2024

Если водила обманул, вызывайте наряд полиции. Вернёт всё, если работа дорога.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

21:20:42 12-01-2024

Водители виноваты ))) нашли крайних

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

08:11:35 13-01-2024

Согласно 54-ФЗ, денежные расчеты с населением разрешается выполнять только с использованием контрольно-кассовой техники — онлайн касс. На кассе должна быть установлена актуальная прошивка, обеспечивающая корректную передачу данных о транзациях в ФНС. Покупателю товаров или услуг продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или электронном виде На каждом автобусе должна быть кассовая техника. Ответственность за неприменении вплоть до приостановки деятельности. Что ещё непонятного? Долго над людьми ещё издеваться будут ??

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:25 13-01-2024

Олег (08:11:35 13-01-2024) Согласно 54-ФЗ, денежные расчеты с населением разрешается вы... Таксисты тоже должны? Раньше как-то компостерами обходились и не вякали.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

19:05:27 13-01-2024

Какая уж разница сколько платить....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

19:07:41 13-01-2024

Пять рублей минус пять рублей плюс ...уже все равно ...лишь бы везли...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

20:20:42 13-01-2024

Водители маршруток и автобусов ненавидят своих пассажиров.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
..

17:04:59 15-01-2024

Оксана (20:20:42 13-01-2024) Водители маршруток и автобусов ненавидят своих пассажиров. ... .. А з/п с проданных билетов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:31:08 14-01-2024

А чё не 100 или 130 (из-за санкций конечно), хозяева маршрутов чуть узбокоються, ну месяца на два...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серега

00:41:42 14-01-2024

Ну если тупой человек, не судьба посмотреть вроде во всем транспорте цифрами написано стоимость или тяжело поглядетьили давайте тогла крупной купюр ой пускай сдачу дают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:39 15-01-2024

Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... в 41 есть, регулярно плачу через него

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров