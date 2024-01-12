Барнаульцы путаются в ценах за проезд в маршрутках и платят больше, чем нужно
При этом водители берут деньги, зная, что стоимость проезда меньше на пять рублей
12 января 2024, 14:49, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала amic.ru, что после повышения стоимости проезда на некоторых маршрутах возникла ситуация, что и на других линиях, где цену не повышали, люди начали платить больше необходимого.
"Столкнулась с такой ситуацией: люди стали путать, сколько стоит проезд в разных маршрутках, поэтому иногда переводят больше, чем надо", – рассказала читательница.
Напомним, на некоторых нерегулируемых маршрутах с 1 января цена проезда выросла до 35 рублей, при этом на регулируемых она осталась прежней – 30 рублей. По словам читательницы, некоторые пассажиры где-то услышали о повышении стоимости проезда и, не разбираясь, начали везде платить больше.
"Водители зачастую молчат и берут 35 рублей. Ничего они не говорят и когда им переводом отправляют 35 рублей, хотя нельзя переводить", – отметила жительница Барнаула.
Она посоветовала барнаульцам внимательно смотреть на объявления в автобусах, а водителям пожелала быть честными.
Ранее amic.ru рассказал, в каких барнаульских маршрутках выросла плата с 1 января 2024 года. Что касается повышения стоимости проезда во всем общественном транспорте Барнаула, то этот вопрос сейчас обсуждается.
14:58:15 12-01-2024
Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидатор. Правило №2- платить только картой Правило №3- никогда никому незнакомому ничего не переводить на карту.
15:59:16 12-01-2024
Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Отличное правило. Но я работаю там где ездит только убогий 18-й . а там нет терминал. Плачу наличкой
16:34:24 12-01-2024
Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…
17:52:17 12-01-2024
Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... Альтернативы 58 тоже нет. Валидаторов тоже нет. Совпадение?
18:59:31 12-01-2024
Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... Есть. Я в нем вообще транспортной картой оплачиваю. Прячет, наверное
11:53:03 15-01-2024
Гость (18:59:31 12-01-2024) Есть. Я в нем вообще транспортной картой оплачиваю. Прячет, ... В 41вых не во всех есть терминалы. В 58 если и есть то в единицах. И получается, ТК (брелок) купил, денег в него положил - а если наличку дома забыл - ехать Х...
17:00:02 15-01-2024
Гость (11:53:03 15-01-2024) В 41вых не во всех есть терминалы. В 58 если и есть то в еди... Есть у всех официалов, у кого нет-те с улицы,бомбилы, их вообще не должно быть на маршруте, нигде!
20:19:56 12-01-2024
Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... ЕСТЬ валидатор в 41-м ПАЗике.
14:54:39 15-01-2024
Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... на 41 есть
15:04:41 12-01-2024
Чаевые водителю. Что не так то?
15:42:20 12-01-2024
Гость (15:04:41 12-01-2024) Чаевые водителю. Что не так то?... А он не описается?
15:07:57 12-01-2024
а как можно платить больше того, что забито в терминале? ах, да, терминалов же в автобусах нет!!!
15:19:33 12-01-2024
Че как маленькие то ? путаются они. Подходите суете водиле 100-200 рублей (можно и 500) и уходите пешком куда нужно.
15:52:43 12-01-2024
В .П. прекрати уже вакханалию цен на всё,может хватит
16:13:53 12-01-2024
Сделайте уже единую цену 50 руб на всех маршрутах и путаницы не будет, и удобно платить будет
16:47:42 12-01-2024
Безнал только безнал
16:54:16 12-01-2024
Гена (16:47:42 12-01-2024) Безнал только безнал... пофик нал или безнал. надо сделать так, что бы каждый пассажир был учтен, а как он рассчитался не важно.
17:45:09 12-01-2024
Щас корупционера посадили . Откатов не будет. Ценник можно до 20 ₽ отпускать
18:13:57 12-01-2024
Гость (14:58:15 12-01-2024) Правило №1- ездить только на тех маршрутах, где есть валидат... Сегодня в маршрутке 144 есть валидатор, спрашиваю водителя "Можно ли оплатить проезд транспортной картой? - Ответил, что нельзя, только банковской картой" ОБМАНУЛ.
19:53:29 12-01-2024
Если водила обманул, вызывайте наряд полиции. Вернёт всё, если работа дорога.
21:20:42 12-01-2024
Водители виноваты ))) нашли крайних
08:11:35 13-01-2024
Согласно 54-ФЗ, денежные расчеты с населением разрешается выполнять только с использованием контрольно-кассовой техники — онлайн касс. На кассе должна быть установлена актуальная прошивка, обеспечивающая корректную передачу данных о транзациях в ФНС. Покупателю товаров или услуг продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или электронном виде На каждом автобусе должна быть кассовая техника. Ответственность за неприменении вплоть до приостановки деятельности. Что ещё непонятного? Долго над людьми ещё издеваться будут ??
11:47:25 13-01-2024
Олег (08:11:35 13-01-2024) Согласно 54-ФЗ, денежные расчеты с населением разрешается вы... Таксисты тоже должны? Раньше как-то компостерами обходились и не вякали.
19:05:27 13-01-2024
Какая уж разница сколько платить....
19:07:41 13-01-2024
Пять рублей минус пять рублей плюс ...уже все равно ...лишь бы везли...
20:20:42 13-01-2024
Водители маршруток и автобусов ненавидят своих пассажиров.
17:04:59 15-01-2024
Оксана (20:20:42 13-01-2024) Водители маршруток и автобусов ненавидят своих пассажиров. ... .. А з/п с проданных билетов
00:31:08 14-01-2024
А чё не 100 или 130 (из-за санкций конечно), хозяева маршрутов чуть узбокоються, ну месяца на два...
00:41:42 14-01-2024
Ну если тупой человек, не судьба посмотреть вроде во всем транспорте цифрами написано стоимость или тяжело поглядетьили давайте тогла крупной купюр ой пускай сдачу дают.
14:40:39 15-01-2024
Гость (16:34:24 12-01-2024) Альтернативы 41 маршруту нет, валидатора в нем тоже нет…... в 41 есть, регулярно плачу через него