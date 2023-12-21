В Барнауле обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Проблемы те же самые: если цену проезда оставить прежней, то будет затруднительно автобусы обновлять и поддерживать их в надлежащем состоянии

21 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула и перевозчики совместно рассмотрели вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.

Напомним, действующие тарифы установлены с 1 января 2023 года: цена проезда – 30 рублей за наличный расчет и по банковской карте, 26 рублей – по тарифному плану "Электронный кошелек".

"Перевозчики в ноябре этого года передали документы по вопросу возможного пересмотра и расчета новой стоимости проезда. От предпринимателей, работающих по нерегулируемым тарифам, поступил ряд уведомлений о намерении пересмотреть размер платы", – рассказали в мэрии.

Перевозчики заявили, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.

Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты работникам.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что вопрос повышения стоимости проезда будет рассматриваться в дальнейшем. На данный момент перевозчикам вернули документы для доработки из-за нескольких замечаний.

Перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам, предложили пока не принимать решение об изменении платы за проезд – до рассмотрения вопроса на городском координационном совете по ценообразованию.