В Барнауле обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте
Проблемы те же самые: если цену проезда оставить прежней, то будет затруднительно автобусы обновлять и поддерживать их в надлежащем состоянии
21 декабря 2023, 16:35, ИА Амител
Власти Барнаула и перевозчики совместно рассмотрели вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.
Напомним, действующие тарифы установлены с 1 января 2023 года: цена проезда – 30 рублей за наличный расчет и по банковской карте, 26 рублей – по тарифному плану "Электронный кошелек".
"Перевозчики в ноябре этого года передали документы по вопросу возможного пересмотра и расчета новой стоимости проезда. От предпринимателей, работающих по нерегулируемым тарифам, поступил ряд уведомлений о намерении пересмотреть размер платы", – рассказали в мэрии.
Перевозчики заявили, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.
Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты работникам.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что вопрос повышения стоимости проезда будет рассматриваться в дальнейшем. На данный момент перевозчикам вернули документы для доработки из-за нескольких замечаний.
Перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам, предложили пока не принимать решение об изменении платы за проезд – до рассмотрения вопроса на городском координационном совете по ценообразованию.
16:42:22 21-12-2023
Что же зарплата не растет на 35 % за год ....
01:31:21 22-12-2023
Ева (16:42:22 21-12-2023) Что же зарплата не растет на 35 % за год ....... Пенсии тоже не на 35% будут увеличиваться .
01:32:55 22-12-2023
Ева (16:42:22 21-12-2023) Что же зарплата не растет на 35 % за год ....... Это в Конституционный СУД наверно надо обращаться по такому вопросу ?
16:42:53 21-12-2023
до 50?
16:43:03 21-12-2023
20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые автобусы? 4 китайца у Евробуса и стоящие в депо пара новых трамваев?
17:47:35 21-12-2023
Гость (16:43:03 21-12-2023) 20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые авт... Итог - в заключении долгосрочных контрактов. Перевозчики чувствуют себя всё более сыто и комфортно ...
23:08:02 24-12-2023
Гость (16:43:03 21-12-2023) 20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые авт... Какие пара? Закупили же 10!
16:57:43 21-12-2023
о чем вообще речь, их вообще не меняют и даже не моют, маршрутки 59 этому пример
09:33:07 22-12-2023
гость (16:57:43 21-12-2023) о чем вообще речь, их вообще не меняют и даже не моют, марш... Не только маршрутки. Автобусы 25 и 24 лопаются от грязи.
16:09:55 22-12-2023
Гость (09:33:07 22-12-2023) Не только маршрутки. Автобусы 25 и 24 лопаются от грязи.... не лопаются! они на этой грязи держатся!
17:18:18 21-12-2023
интересно было бы посмотреть статистику по перевозчикам - сколько куплено новых автобусов, сколько из них на линии и на сколько повысилась ЗП работников после последнего повышения цены проезда. Ведь именно это было названо как одно из главных целей повышения цены проезда.
17:31:09 21-12-2023
Гость (17:18:18 21-12-2023) интересно было бы посмотреть статистику по перевозчикам - ск... Лучше по родне перевозчиков посмотреть. Сколько дорогих машин было куплено. Перевозчики их на себя не будут оформлять...
18:43:19 21-12-2023
Гость (17:31:09 21-12-2023) Лучше по родне перевозчиков посмотреть. Сколько дорогих маши... да это бизнес, все хотят зарабатывать. Иметь коммерческое предприятие без идеи заработать - такая себе идея. Второй вопрос, что надо и зарабатывать и выполнять свои обязательства. Если будут по городу кататься новые, чистые автобусы, трамваи и троллейбусы, будут стоять валидаторы, работать системы кондиционирования, не будет "окон" в 30 минут, то мне, например, не важно сколько они купили и кому, даже порадуюсь за них.
17:27:14 21-12-2023
пока в маршрутках лежат бумажки с номером телефона для перевода оплаты на карты -ни о каком повышении оплаты речи быть не может. сначала выводим из тени доходы от перевозки, потом все остальное
18:46:42 21-12-2023
Панночка (17:27:14 21-12-2023) пока в маршрутках лежат бумажки с номером телефона для перев... Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топлива для автобуса. Или вам завидно, дак идите поработайте!
20:28:56 21-12-2023
Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Да потому что задалбало ваше нытье вечное ,что мало народа перевозите. А это черный нал и пока эти переводы на карту , так и будете ныть прибыли у вас нет и бизнес убыточный.
09:12:08 22-12-2023
Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... О, перевозчики нарисовались, решили тоже комменты почитать?
09:30:37 22-12-2023
Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... завидно? не. ну я тоже могу номер карты написать, переводите. речь не об этом речь о том что ни один перевозчик открыто не показал в том числе потребителю куда идет оплата почему УК обязана отчитываться, почему бюджетные организации отчитываются, а социально значимая сфера по перевозке горожан в тени?
10:50:48 23-12-2023
Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Перевод идет в карман водителям. Пока лежат эти бумажки с телефонами повышения тарифов будут уходить им в карман.
17:33:11 21-12-2023
Не можете содержать автопарк - передавайте автобусы на баланс города. А администрация пусть создаёт городское автобусное предприятие. И пусть берут не два маршрута на обслуживание, а столько, сколько требуется!
17:34:48 21-12-2023
Если не создать автобусное предприятие и также продолжать закрывать автобусные маршруты, то мы в скором будем все пешком ходить
22:57:29 21-12-2023
Змей (17:34:48 21-12-2023) Если не создать автобусное предприятие и также продолжать за... Зато выделенок наплодили и не убрали после открытия моста!
17:40:51 21-12-2023
Давайте меняться работами. Не квартирами, а работами. Чтобы не ездить! А то одни туда едут, а другие сюда.
17:59:57 21-12-2023
Их еще и просить надо , что бы цены неподнимали? Они неохренели ли. Однии теже перевозчики , хрен их выгониш, а денег все им мало и мало. А работать не хотят. Может им просто сразу в автопарк денег высылать, а они пускай там себе сидят? А?
18:15:04 21-12-2023
Им сделали выделенки, которые увеличили рентабельность и экономию ГСМ. И все эти наживы ушли переаозщикам на обогащение. Ни кто из них не опустил стоимость билетика. А на всё это чинушки-Иуды, за 33 серебрянника, закрыли глаза. Теперь снова душегубоы-перевозчики, вслед за курощупами, аппетит нагуливают . А чинушки без кэша не останутся. Пусть на перевыборы Путина без нас ходят, те, кому на Руси жить хорошо...
18:17:19 21-12-2023
Решили создать социальной напряженности дополнительно? Молодцы. Зажрались совсем, рухлядь старая эксплуатируется, в Казахстане проезд 18 руб. прописью восемнадцать! такие же условия, зима холода, лето жара. Рядом вот здесь 10 часов от нас! Автопарк новее на порядок.
20:05:27 21-12-2023
Павлик (18:17:19 21-12-2023) Решили создать социальной напряженности дополнительно? Молод... Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские перевозки субсидируются государством...без субсидий цена была бы 70 рублей..
09:17:15 22-12-2023
Злой (20:05:27 21-12-2023) Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские пере... Что нашим мешает???
14:28:33 22-12-2023
Злой (20:05:27 21-12-2023) Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские пере... А почему у нас тогда государство не субсидирует перевозки?Казахстан может найти средства для своих людей а мы ,самые богатые,готовы штаны последние снять с человека .Позор!
19:19:23 21-12-2023
А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.
19:23:18 21-12-2023
А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.
19:24:15 21-12-2023
А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.
19:48:41 21-12-2023
Это откуда такую инфляцию перевозчики взяли? Официально 7,5%! За такое надо дела возбуждать за саботаж и фейки о власти! Они против стабильности что ли? Где Прокуратура, почему не возбуждается?
20:43:04 21-12-2023
одно из самых правильных решений в жизни - это жить рядом с работой.
21:29:23 21-12-2023
До 17 марта точно не поднимут
13:20:20 22-12-2023
Гость (21:29:23 21-12-2023) До 17 марта точно не поднимут ... Не факт. Так было раньше. А теперь они даже не стараются вид делать.. Посмотрите вчерашние новости. Коммуналка подорожает по максимуму в АК. Цены и на продукты и на товары поднимутся на 5- 20% и проезд в Барнауле собираются поднять. Это только за один день новости. И накануне перевыборов...Так, что все очевидно.
22:46:02 21-12-2023
Безнал обязательно сделать и проблем с финансами не будет
23:42:55 21-12-2023
Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томска. Как летом так и сейчас цена в автобусах и маршрутных такси 27 руб. Не видел и не слышал на местном ТВ, что будет повышение стоимости проезда. В Барнауле вечные стоны по поводу поднятия стоимости проезда в общественном транспорте. Автобусы старые, маршрутки старые, убитые и неудобные. Местная власть ленивая и зажравшаяся. В Москве муниципальные автобусы и троллейбусы, коммерческого транспорта нет вообще! А тут? Гнать мэрию и мера в шею за такое отношение к горожанам. Был автобусные парк и были автобусы у города, а теперь мер с членовозом под себя и свою свору!
09:15:16 22-12-2023
Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Нда, здравый смысл и логика отдыхают у человека)
10:18:40 22-12-2023
Гость (09:15:16 22-12-2023) Нда, здравый смысл и логика отдыхают у человека)... Они же себя умнее счтают.
13:23:36 22-12-2023
Андрей (23:42:55 21-12-2023) Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томс... Вот именно! Прямые мэра отменили и чинуши обнаглели совершенно. Никогда в Барнауле не обстояли дела хуже, чем сецчас!
20:41:56 22-12-2023
Андрей (23:42:55 21-12-2023) Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томс... Там не одного большого автобуса. Вообще. Только пазы
09:20:32 23-12-2023
Гость (20:41:56 22-12-2023) Там не одного большого автобуса. Вообще. Только пазы... Всяко лучше чем у нас газели, большие автобусы их становится все меньше и меньше, взять хотя-бы 60 маршрут самый длинный по городу и что там ходит
00:49:48 22-12-2023
Президент сказал, что инфляция 7,5% и именно ее берут в расчет всех повышений зарплат, пенсий и т.д. Откуда 40% - или вы против Путина? Если не согласны - поправьте президента, мол ошибается, не те цифры говорит. Больше 2,5 руб повышать нельзя.
16:30:48 22-12-2023
Гость (00:49:48 22-12-2023) Президент сказал, что инфляция 7,5% и именно ее берут в расч... А надо ли вообще повышать?1
01:41:14 22-12-2023
В декабре 2018 яйца стоили 28 - 32 рубля за десяток (отборные) . Всего-то 5 лет прошло . Чек на память себе оставил из 2018 года после похода в магазин и теперь удивляюсь , масло было 320 рублей за 1 кг. 34 038 рублей за квадратный метр была стоимость жилья в Алтайскому крае в 2018 году . https://minstroyrf.gov.ru/docs/17372/ ((((( Всего-то 5 лет прошло . ))))))
13:35:50 22-12-2023
Гость (01:41:14 22-12-2023) В декабре 2018 яйца стоили 28 - 32 рубля за десяток (отборны... У меня тоже чеки сохранились. Там за пару последних лет цены ТАК изменились, а вы про 5 лет...Вот это прямое доказательство инфляции, а не те смешные цифры, которые нам вещают.
01:44:21 22-12-2023
Понятно почему численность населения в Алтайском крае уменьшилась .
06:24:34 22-12-2023
Безналичную оплату.. Денег будет завались
08:13:25 22-12-2023
Это уже прикол, повышать на то чего нет
16:41:56 22-12-2023
Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 трамваев это точно будут на линии. Пришло 8 а может и 9. Так что не грустить. Все скоро будем ездить в теплом и красивом трамвам
12:04:26 25-12-2023
Любовь (16:41:56 22-12-2023) Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 ... Даже там, куда трамваи не ходят?
17:57:17 22-12-2023
Государство должно обслуживать транспорт
20:44:55 22-12-2023
Любовь (16:41:56 22-12-2023) Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 ... Постоянно это слышу, но не вижу никаких новых трамваев... да что там, кондукторов в трамвае и тех не вижу.
00:21:28 23-12-2023
Ходите люди пешком, как я))
08:07:07 23-12-2023
Нужен муниципальный транспорт, кажется, мэр перед выборами это обещал в своей предвыборной программе недавно. И снова повышение, не дождавшись обновления с прошлого повышения цен. Маршрутки переполненные, денег столько, что в 7 часов вечера едут домой, им больше не надо, удивительный Барнаул
16:48:22 24-12-2023
А в Рубцовске с ноябре уже 35 рублей проезд в маршрутках. Вот где живут самые богатые люди в регионе.
05:59:40 25-12-2023
Рубцовск давно переплюнул Барнаул в стоимости проезда в маршрутках. Уже с ноября месяца 35 рублей
08:16:22 25-12-2023
Откуда информация о подорожании дизельного топлива на 35% за год?
13:31:29 28-12-2023
Чет сколько лет езжу- не вижу никаких закупок транспорта, на каких гнилушках ездила лет 10 назад- на тех же и катаемся. Еще и вместо вместительных и забитых автобусов 60 сделали маршрутки, в которые уже через 2-3 остановки от начала маршрута с пушкина не залезть никакими силами.