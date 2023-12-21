НОВОСТИОбщество

В Барнауле обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Проблемы те же самые: если цену проезда оставить прежней, то будет затруднительно автобусы обновлять и поддерживать их в надлежащем состоянии

21 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула и перевозчики совместно рассмотрели вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.

Напомним, действующие тарифы установлены с 1 января 2023 года: цена проезда – 30 рублей за наличный расчет и по банковской карте, 26 рублей – по тарифному плану "Электронный кошелек".

"Перевозчики в ноябре этого года передали документы по вопросу возможного пересмотра и расчета новой стоимости проезда. От предпринимателей, работающих по нерегулируемым тарифам, поступил ряд уведомлений о намерении пересмотреть размер платы", – рассказали в мэрии.

Перевозчики заявили, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.

Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты работникам.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что вопрос повышения стоимости проезда будет рассматриваться в дальнейшем. На данный момент перевозчикам вернули документы для доработки из-за нескольких замечаний.

Перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам, предложили пока не принимать решение об изменении платы за проезд – до рассмотрения вопроса на городском координационном совете по ценообразованию.

Фото:

Барнаульцы заметили в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда

По словам горожан, подобные оповещения видели на нескольких маршрутах
НОВОСТИОбщество

Барнаул цены общественный транспорт тарифы

Комментарии 60

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Ева

16:42:22 21-12-2023

Что же зарплата не растет на 35 % за год ....

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Гость

01:31:21 22-12-2023

Ева (16:42:22 21-12-2023) Что же зарплата не растет на 35 % за год ....... Пенсии тоже не на 35% будут увеличиваться .

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Гость

01:32:55 22-12-2023

Ева (16:42:22 21-12-2023) Что же зарплата не растет на 35 % за год ....... Это в Конституционный СУД наверно надо обращаться по такому вопросу ?

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Гость

16:42:53 21-12-2023

до 50?

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Гость

16:43:03 21-12-2023

20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые автобусы? 4 китайца у Евробуса и стоящие в депо пара новых трамваев?

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Чучмек

17:47:35 21-12-2023

Гость (16:43:03 21-12-2023) 20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые авт... Итог - в заключении долгосрочных контрактов. Перевозчики чувствуют себя всё более сыто и комфортно ...

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Змей

23:08:02 24-12-2023

Гость (16:43:03 21-12-2023) 20 лет это нытьё слушаем. Цены повышают. Итог? Где новые авт... Какие пара? Закупили же 10!

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гость

16:57:43 21-12-2023

о чем вообще речь, их вообще не меняют и даже не моют, маршрутки 59 этому пример

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Гость

09:33:07 22-12-2023

гость (16:57:43 21-12-2023) о чем вообще речь, их вообще не меняют и даже не моют, марш... Не только маршрутки. Автобусы 25 и 24 лопаются от грязи.

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Гость

16:09:55 22-12-2023

Гость (09:33:07 22-12-2023) Не только маршрутки. Автобусы 25 и 24 лопаются от грязи.... не лопаются! они на этой грязи держатся!

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Гость

17:18:18 21-12-2023

интересно было бы посмотреть статистику по перевозчикам - сколько куплено новых автобусов, сколько из них на линии и на сколько повысилась ЗП работников после последнего повышения цены проезда. Ведь именно это было названо как одно из главных целей повышения цены проезда.

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Гость

17:31:09 21-12-2023

Гость (17:18:18 21-12-2023) интересно было бы посмотреть статистику по перевозчикам - ск... Лучше по родне перевозчиков посмотреть. Сколько дорогих машин было куплено. Перевозчики их на себя не будут оформлять...

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Гость

18:43:19 21-12-2023

Гость (17:31:09 21-12-2023) Лучше по родне перевозчиков посмотреть. Сколько дорогих маши... да это бизнес, все хотят зарабатывать. Иметь коммерческое предприятие без идеи заработать - такая себе идея. Второй вопрос, что надо и зарабатывать и выполнять свои обязательства. Если будут по городу кататься новые, чистые автобусы, трамваи и троллейбусы, будут стоять валидаторы, работать системы кондиционирования, не будет "окон" в 30 минут, то мне, например, не важно сколько они купили и кому, даже порадуюсь за них.

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Панночка

17:27:14 21-12-2023

пока в маршрутках лежат бумажки с номером телефона для перевода оплаты на карты -ни о каком повышении оплаты речи быть не может. сначала выводим из тени доходы от перевозки, потом все остальное

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Водитель маршрутки

18:46:42 21-12-2023

Панночка (17:27:14 21-12-2023) пока в маршрутках лежат бумажки с номером телефона для перев... Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топлива для автобуса. Или вам завидно, дак идите поработайте!

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Александр

20:28:56 21-12-2023

Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Да потому что задалбало ваше нытье вечное ,что мало народа перевозите. А это черный нал и пока эти переводы на карту , так и будете ныть прибыли у вас нет и бизнес убыточный.

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Гость

09:12:08 22-12-2023

Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... О, перевозчики нарисовались, решили тоже комменты почитать?

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Гость

09:30:37 22-12-2023

Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... завидно? не. ну я тоже могу номер карты написать, переводите. речь не об этом речь о том что ни один перевозчик открыто не показал в том числе потребителю куда идет оплата почему УК обязана отчитываться, почему бюджетные организации отчитываются, а социально значимая сфера по перевозке горожан в тени?

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Лариса.

10:50:48 23-12-2023

Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Перевод идет в карман водителям. Пока лежат эти бумажки с телефонами повышения тарифов будут уходить им в карман.

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Змей

17:33:11 21-12-2023

Не можете содержать автопарк - передавайте автобусы на баланс города. А администрация пусть создаёт городское автобусное предприятие. И пусть берут не два маршрута на обслуживание, а столько, сколько требуется!

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Змей

17:34:48 21-12-2023

Если не создать автобусное предприятие и также продолжать закрывать автобусные маршруты, то мы в скором будем все пешком ходить

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Гость

22:57:29 21-12-2023

Змей (17:34:48 21-12-2023) Если не создать автобусное предприятие и также продолжать за... Зато выделенок наплодили и не убрали после открытия моста!

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Гость

17:40:51 21-12-2023

Давайте меняться работами. Не квартирами, а работами. Чтобы не ездить! А то одни туда едут, а другие сюда.

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Александр

17:59:57 21-12-2023

Их еще и просить надо , что бы цены неподнимали? Они неохренели ли. Однии теже перевозчики , хрен их выгониш, а денег все им мало и мало. А работать не хотят. Может им просто сразу в автопарк денег высылать, а они пускай там себе сидят? А?

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Гость

18:15:04 21-12-2023

Им сделали выделенки, которые увеличили рентабельность и экономию ГСМ. И все эти наживы ушли переаозщикам на обогащение. Ни кто из них не опустил стоимость билетика. А на всё это чинушки-Иуды, за 33 серебрянника, закрыли глаза. Теперь снова душегубоы-перевозчики, вслед за курощупами, аппетит нагуливают . А чинушки без кэша не останутся. Пусть на перевыборы Путина без нас ходят, те, кому на Руси жить хорошо...

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Павлик

18:17:19 21-12-2023

Решили создать социальной напряженности дополнительно? Молодцы. Зажрались совсем, рухлядь старая эксплуатируется, в Казахстане проезд 18 руб. прописью восемнадцать! такие же условия, зима холода, лето жара. Рядом вот здесь 10 часов от нас! Автопарк новее на порядок.

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Злой

20:05:27 21-12-2023

Павлик (18:17:19 21-12-2023) Решили создать социальной напряженности дополнительно? Молод... Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские перевозки субсидируются государством...без субсидий цена была бы 70 рублей..

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Гость

09:17:15 22-12-2023

Злой (20:05:27 21-12-2023) Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские пере... Что нашим мешает???

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Афиноген

14:28:33 22-12-2023

Злой (20:05:27 21-12-2023) Не наводите тень на плетень...в Казахстане пассажирские пере... А почему у нас тогда государство не субсидирует перевозки?Казахстан может найти средства для своих людей а мы ,самые богатые,готовы штаны последние снять с человека .Позор!

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Гость

19:19:23 21-12-2023

А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.

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Гость

19:23:18 21-12-2023

А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.

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Гость

19:24:15 21-12-2023

А бухучет в полном обьеме эти перевозчики, ведут? Скорей всего нет, потому что т.к. перевозчики платят у нас патент, то есть своих выверенных расходов не знают, как подтвердить документально не могут. Значит все цены берутся как средне потолочные.

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Гость

19:48:41 21-12-2023

Это откуда такую инфляцию перевозчики взяли? Официально 7,5%! За такое надо дела возбуждать за саботаж и фейки о власти! Они против стабильности что ли? Где Прокуратура, почему не возбуждается?

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Элен без ребят

20:43:04 21-12-2023

одно из самых правильных решений в жизни - это жить рядом с работой.

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Гость

21:29:23 21-12-2023

До 17 марта точно не поднимут

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Гость

13:20:20 22-12-2023

Гость (21:29:23 21-12-2023) До 17 марта точно не поднимут ... Не факт. Так было раньше. А теперь они даже не стараются вид делать.. Посмотрите вчерашние новости. Коммуналка подорожает по максимуму в АК. Цены и на продукты и на товары поднимутся на 5- 20% и проезд в Барнауле собираются поднять. Это только за один день новости. И накануне перевыборов...Так, что все очевидно.

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Гена

22:46:02 21-12-2023

Безнал обязательно сделать и проблем с финансами не будет

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Андрей

23:42:55 21-12-2023

Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томска. Как летом так и сейчас цена в автобусах и маршрутных такси 27 руб. Не видел и не слышал на местном ТВ, что будет повышение стоимости проезда. В Барнауле вечные стоны по поводу поднятия стоимости проезда в общественном транспорте. Автобусы старые, маршрутки старые, убитые и неудобные. Местная власть ленивая и зажравшаяся. В Москве муниципальные автобусы и троллейбусы, коммерческого транспорта нет вообще! А тут? Гнать мэрию и мера в шею за такое отношение к горожанам. Был автобусные парк и были автобусы у города, а теперь мер с членовозом под себя и свою свору!

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Гость

09:15:16 22-12-2023

Водитель маршрутки (18:46:42 21-12-2023) Вам что дался этот перевод? Перевод тоже идет на покупку топ... Нда, здравый смысл и логика отдыхают у человека)

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Александр

10:18:40 22-12-2023

Гость (09:15:16 22-12-2023) Нда, здравый смысл и логика отдыхают у человека)... Они же себя умнее счтают.

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Гость

13:23:36 22-12-2023

Андрей (23:42:55 21-12-2023) Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томс... Вот именно! Прямые мэра отменили и чинуши обнаглели совершенно. Никогда в Барнауле не обстояли дела хуже, чем сецчас!

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Гость

20:41:56 22-12-2023

Андрей (23:42:55 21-12-2023) Постоянного езжу в Томск. Сегодня 21.12.2023 приехал из Томс... Там не одного большого автобуса. Вообще. Только пазы

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Гость

09:20:32 23-12-2023

Гость (20:41:56 22-12-2023) Там не одного большого автобуса. Вообще. Только пазы... Всяко лучше чем у нас газели, большие автобусы их становится все меньше и меньше, взять хотя-бы 60 маршрут самый длинный по городу и что там ходит

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Гость

00:49:48 22-12-2023

Президент сказал, что инфляция 7,5% и именно ее берут в расчет всех повышений зарплат, пенсий и т.д. Откуда 40% - или вы против Путина? Если не согласны - поправьте президента, мол ошибается, не те цифры говорит. Больше 2,5 руб повышать нельзя.

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Андрей

16:30:48 22-12-2023

Гость (00:49:48 22-12-2023) Президент сказал, что инфляция 7,5% и именно ее берут в расч... А надо ли вообще повышать?1

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Гость

01:41:14 22-12-2023

В декабре 2018 яйца стоили 28 - 32 рубля за десяток (отборные) . Всего-то 5 лет прошло . Чек на память себе оставил из 2018 года после похода в магазин и теперь удивляюсь , масло было 320 рублей за 1 кг. 34 038 рублей за квадратный метр была стоимость жилья в Алтайскому крае в 2018 году . https://minstroyrf.gov.ru/docs/17372/ ((((( Всего-то 5 лет прошло . ))))))

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Гость

13:35:50 22-12-2023

Гость (01:41:14 22-12-2023) В декабре 2018 яйца стоили 28 - 32 рубля за десяток (отборны... У меня тоже чеки сохранились. Там за пару последних лет цены ТАК изменились, а вы про 5 лет...Вот это прямое доказательство инфляции, а не те смешные цифры, которые нам вещают.

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Гость

01:44:21 22-12-2023

Понятно почему численность населения в Алтайском крае уменьшилась .

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Гость

06:24:34 22-12-2023

Безналичную оплату.. Денег будет завались

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Сергей

08:13:25 22-12-2023

Это уже прикол, повышать на то чего нет

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Любовь

16:41:56 22-12-2023

Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 трамваев это точно будут на линии. Пришло 8 а может и 9. Так что не грустить. Все скоро будем ездить в теплом и красивом трамвам

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Гость

12:04:26 25-12-2023

Любовь (16:41:56 22-12-2023) Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 ... Даже там, куда трамваи не ходят?

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Евгений

17:57:17 22-12-2023

Государство должно обслуживать транспорт

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Гость

20:44:55 22-12-2023

Любовь (16:41:56 22-12-2023) Трамваи новые стоят в депо. Ждут когда придут остальные. 10 ... Постоянно это слышу, но не вижу никаких новых трамваев... да что там, кондукторов в трамвае и тех не вижу.

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Евгений

00:21:28 23-12-2023

Ходите люди пешком, как я))

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Василиса

08:07:07 23-12-2023

Нужен муниципальный транспорт, кажется, мэр перед выборами это обещал в своей предвыборной программе недавно. И снова повышение, не дождавшись обновления с прошлого повышения цен. Маршрутки переполненные, денег столько, что в 7 часов вечера едут домой, им больше не надо, удивительный Барнаул

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Алена

16:48:22 24-12-2023

А в Рубцовске с ноябре уже 35 рублей проезд в маршрутках. Вот где живут самые богатые люди в регионе.

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пользователь

05:59:40 25-12-2023

Рубцовск давно переплюнул Барнаул в стоимости проезда в маршрутках. Уже с ноября месяца 35 рублей

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Алексей

08:16:22 25-12-2023

Откуда информация о подорожании дизельного топлива на 35% за год?

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Гость

13:31:29 28-12-2023

Чет сколько лет езжу- не вижу никаких закупок транспорта, на каких гнилушках ездила лет 10 назад- на тех же и катаемся. Еще и вместо вместительных и забитых автобусов 60 сделали маршрутки, в которые уже через 2-3 остановки от начала маршрута с пушкина не залезть никакими силами.

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