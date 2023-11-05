Барнаульцы рассказали, от каких домашних обязанностей они бы отказались
Больше всего люди сетовали на уборку
05 ноября 2023, 18:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула рассказали о том, от каких домашних обязанностей они хотели бы отказаться. Об этом сообщает портал SuperJob.
Больше всего людей говорили об уборке. Автоматизировать ее мечтают 26% опрошенных. 9% отметили, что хотели бы поручить технике готовку еды. 8% мечтают переложить на роботов мытье посуды.
Люди хотели бы, в частности, автоматизировать ремонт, уход за домашними животными и т.д.
20% не готовы передать обязанности технике, и только 7% мечтают полностью автоматизировать все домашние хлопоты
19:07:56 05-11-2023
8% мечтают переложить на роботов мытье посуды Эти 8%, простите, идиоты? Посудомоечные машины массово присутствуют на рынке уже лет 50, а изобретены вообще в 19-м веке.
19:48:55 05-11-2023
Гость (19:07:56 05-11-2023) 8% мечтают переложить на роботов мытье посуды Эти 8%, прост... Вас реально это удивляет? ))) Зря...
11:19:02 06-11-2023
Для комфортной жизни вся бытовая техника есть. Вот только готовить еду соотносится проблемной загадкой, ежедневно из чего... Баланс карты всё меньше еженедельно, а через три недели вообще ноль. Вот как тут придумать рецепт блюда из тех ингредиентов: кастрюля, вода и соль, а ? Так, что ответ - женщина всё сама, сама, всё ручками, ручками...
12:07:54 07-11-2023
удивляет желание переложить заботу о домашних животных... А зачем вообще их заводить, если это так напрягает?