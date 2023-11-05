Барнаульцы рассказали, от каких домашних обязанностей они бы отказались

Больше всего люди сетовали на уборку

05 ноября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула рассказали о том, от каких домашних обязанностей они хотели бы отказаться. Об этом сообщает портал SuperJob.

Больше всего людей говорили об уборке. Автоматизировать ее мечтают 26% опрошенных. 9% отметили, что хотели бы поручить технике готовку еды. 8% мечтают переложить на роботов мытье посуды.



Люди хотели бы, в частности, автоматизировать ремонт, уход за домашними животными и т.д.

20% не готовы передать обязанности технике, и только 7% мечтают полностью автоматизировать все домашние хлопоты