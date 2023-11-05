НОВОСТИОбщество

Барнаульцы рассказали, от каких домашних обязанностей они бы отказались

Больше всего люди сетовали на уборку

05 ноября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Барнаула рассказали о том, от каких домашних обязанностей они хотели бы отказаться. Об этом сообщает портал SuperJob.

Больше всего людей говорили об уборке. Автоматизировать ее мечтают 26% опрошенных. 9% отметили, что хотели бы поручить технике готовку еды. 8% мечтают переложить на роботов мытье посуды.

Люди хотели бы, в частности, автоматизировать ремонт, уход за домашними животными и т.д.

20% не готовы передать обязанности технике, и только 7% мечтают полностью автоматизировать все домашние хлопоты

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:07:56 05-11-2023

8% мечтают переложить на роботов мытье посуды Эти 8%, простите, идиоты? Посудомоечные машины массово присутствуют на рынке уже лет 50, а изобретены вообще в 19-м веке.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:55 05-11-2023

Гость (19:07:56 05-11-2023) 8% мечтают переложить на роботов мытье посуды Эти 8%, прост... Вас реально это удивляет? ))) Зря...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:19:02 06-11-2023

Для комфортной жизни вся бытовая техника есть. Вот только готовить еду соотносится проблемной загадкой, ежедневно из чего... Баланс карты всё меньше еженедельно, а через три недели вообще ноль. Вот как тут придумать рецепт блюда из тех ингредиентов: кастрюля, вода и соль, а ? Так, что ответ - женщина всё сама, сама, всё ручками, ручками...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:54 07-11-2023

удивляет желание переложить заботу о домашних животных... А зачем вообще их заводить, если это так напрягает?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров