Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье 17 апреля
Акция пройдет в торговом центре "Сельхозрынок"
16 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Медобследование в Барнауле / Фото: medprofaltay.ru
Барнаульцы 17 апреля смогут пройти бесплатное медобследование, сообщили в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Акция пройдет в ТЦ "Сельхозрынок" на улице Северо-Западной, 6, с 11:00 до 16:00.
Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, уровень глюкозы в крови и угарного газа в легких, а также пройти спиротест и рассчитать индекс массы тела. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.
Для прохождения медосмотра понадобится паспорт, полис, СНИЛС.
18:42:26 16-04-2024
А разве это не должно быть ежедневно и в каждой поликлинике по месту жительства?