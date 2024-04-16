Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье 17 апреля

Акция пройдет в торговом центре "Сельхозрынок"

16 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Медобследование в Барнауле / Фото: medprofaltay.ru

Барнаульцы 17 апреля смогут пройти бесплатное медобследование, сообщили в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Акция пройдет в ТЦ "Сельхозрынок" на улице Северо-Западной, 6, с 11:00 до 16:00.

Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, уровень глюкозы в крови и угарного газа в легких, а также пройти спиротест и рассчитать индекс массы тела. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.

Для прохождения медосмотра понадобится паспорт, полис, СНИЛС.